Festa della Repubblica: tutti gli insigniti a Trento

mercoledì, 1 giugno 2022

Trento – Cerimonia del 76esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana a Trento.

Domani – giovedì 2 giugno, alle 11.15 – in piazza Duomo a Trento, preceduta da una esibizione del Corpo Musicale “Città di Trento”, si svolgerà la cerimonia ufficiale per la ricorrenza del 76° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana (nella foto la cerimonia del 2019).

Alla presenza di una rappresentanza dei reparti dell’Esercito, delle Forze di Polizia, del Corpo infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, del Corpo forestale della Provincia Autonoma di Trento, del Corpo di polizia municipale di Trento, avrà luogo la cerimonia dell’alzabandiera, seguita dall’esecuzione dell’Inno Nazionale, dalla lettura del messaggio del Capo dello Stato e dalle allocuzioni delle Autorità.

Nella stessa occasione saranno consegnate le Medaglie d’Onore alla memoria di cinque ex Internati Militari Italiani che hanno vissuto l’esperienza della deportazione e dell’internamento nei lager nazisti, destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra.

Nel pomeriggio, alle 18, presso la Loggia del Romanino del Castello del Buonconsiglio, il Commissario del Governo, Gianfranco Bernabei, consegnerà – alla presenza delle massime Autorità regionali e provinciali, Civili e Militari e dei Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti – le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” concesse dal Presidente della Repubblica con Decreti del 2 giugno 2021 e 27 dicembre 2021 a 26 cittadini trentini e tre benemerenze.

UFFICIALI

1. BACILIERI GIORGIO (già capo gabinetto Questura di Trento)

CAVALIERI

2. BINELLI Raffaele (Segretario Comune Pinzolo) (Giustino)

3. BRIDI Lorena (Commercialista, volontariato) (Trento)

4. CONTINI Capitano Giovanni (Esercito) (Trento)

5. DE SALVO Brig.C. Roberto (Carabinieri) (Terre d’Adige)

6. DONDIO CAGOL Antonio (Questura) (Trento)

7. GRANIERI Maresciallo Giovanni (Carabinieri) (Borgo Chiese)

8. GUITTO Carmela (Questura) (Trento)

9. MAZZETTI Chiara (Dirigente Medico) (Trento)

10. RECCHIA Mara (Questura) (Trento)

11. SCHIRALLI Anna (Dirigente Questura) (Lavis)

12. SODANO Tenente Colonnello Francesco (GdF) (Trento)

13. STANCO Maggiore Nunzio (Carabinieri) (Cles)

14. STEFANI Roberto (volontariato) (Arco)

15. TRENTIN App. Sc. Massimiliano (GdF) (Telve di Sopra)

16. ZITO Ferdinando (Questura) (Rovereto)

COMMENDATORE

17. CLAMER Professor Giulio (Dirigente scolastico a riposo) (Cavedago)

UFFICIALE

18. VISINTAINER Aldo (Artigiano, volontariato) (Altavalle)

CAVALIERI

19. CIOFFI Maria Grazia (Volontariato ANFFAS) (Trento)

20. CONCI Dott. Tomaso (Odontoiatra – volontariato) (Trento)

21. FALCERI Giovanni (Presidente di A.FA.MUT) (Mori)

22. FARULO Ten. Col. Paolo (Uff. Esercito) (Trento)

23. LIBARDI Fiore (Ragioniere Generale dello Stato, volontariato) (Lona Lases)

24. MORELLI Claudia (Dir. P.S. a riposo) (Stenico)

25. RANZATO Luigi (Psicoterapeuta, volontariato) (Trento)

26. TAMANINI Donatella (Funzionaria Min. Interno )(Altopiano della Vigolana)

ATTESTATI DI PUBBLICA BENEMERENZA AL VALOR CIVILE – MERITO CIVILE

27. SPEZIALI Sandro (AVIO)

28. CHIUSOLE Paolo (ISERA)

29. FERRARI Adriano (deceduto) (ISERA)