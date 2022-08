Elezioni politiche, i candidati di SVP-PATT-PT: “Voto utile per l’autonomia”

mercoledì, 31 agosto 2022

Trento – Elezioni politiche, i candidati di SVP-PATT-PT: “Quello alla Stella Alpina è l’unico voto utile per l’Autonomia”. Si è svolta oggi la presentazione dei candidati della Stella Alpina in Trentino.

Ad introdurre il segretario politico del PATT, Simone Marchiori, il presidente di Progetto Trentino, Silvano Grisenti e l’Obmann della SVP, Phillipp Achammer, in rappresentanza delle tre forze politiche che sostengono questo progetto interamente territoriale ed autonomista.

“Abbiamo scelto uno slogan forte (“L’unico voto utile per l’Autonomia”) – afferma il Segretario del PATT, Simone Marchiori – per rispondere a chi afferma che un voto agli autonomisti sia un voto inutile: negli anni la logica del voto utile ha portato unicamente ad un aumento della percentuale dell’astensionismo. La nostra proposta, invece, mira a raccogliere il consenso di chi, autenticamente autonomista o demotivato dalle dinamiche nazionali, non trova una proposta politica in grado di rappresentarlo. Votando i candidati della Stella Alpina si è sicuri di scegliere partiti e persone vicini alla gente, che conoscono i problemi dei nostri territori e che a Roma porteranno avanti le istanze del Trentino e della nostra Regione senza condizionamenti ideologici. Si voterà, insomma, per una politica seria, moderata e lungimirante, con buona pace di chi continua a proporre false promesse, misure irrealizzabili lontane dai bisogni del territorio e alleanze nate con l’unico scopo di raccogliere voti”.

“Come Progetto Trentino abbiamo aderito senza alcun dubbio all’alleanza con SVP e PATT – ha aggiunto Silvano Grisenti – con cui, peraltro, abbiamo avuto già modo di collaborare in passato. Guardandosi intorno non vi è dubbio che non ci siano alternative a questo tipo di alleanza: l’unica che ha come punto focale la nostra terra. Per noi questo è il primo passo per un progetto territoriale che non finisca il 25 settembre ma che deve andare avanti anche nei prossimi anni”.

“L’alleanza fra SVP e PATT, ma anche quella con Progetto Trentino, è ormai forte e consolidata. – ha detto in conclusione Achammer – Un’alleanza alla pari,basata sulla condivisione dei temi e delle priorità. In questi mesi abbiamo assistito ad uno spettacolo molto triste da parte dei partiti nazionali, che hanno affossato un Presidente del Consiglio rispettabile, capace e autorevole anche a livello internazionale. E’ da qui che siamo partiti con il nostro progetto, convinti che non si possano costruire alleanze puramente elettorali con chi non condivide la nostra visione e i nostri principi. Si deve pensare al territorio, alle persone, in una parola alla tutela dell’Autonomia”.

Sono stati presentati i candidati e le principali linee programmatiche che, come hanno sottolineato i tre esponenti politici “sono misure concrete, attuabili, lontane dai populismi e dalle promesse elettorali irrealizzabili”.

IL PROGRAMMA

Scegliendo la STELLA ALPINA fai la differenza e voterai:

– per una politica vicina al territorio che ascolta e tutela i trentini, le nostre

imprese e le nostre comunità;

– per far valere a Roma le ragioni della nostra Autonomia e del nostro buon governo;

– per rivendicare le competenze per gestire tutte le centrali idroelettriche e il corridoio autostradale del Brennero.

– per garantire la sicurezza dei cittadini attraverso un’implementazione degli organici delle forze dell’ordine ed una maggiore tempestività di intervento;

– per sostenere il nostro tessuto imprenditoriale, ridurre il carico fiscale e creare nuovo lavoro qualificato;

– per garantire efficienti servizi sanitari e sociali sul territorio nel rispetto delle caratteristiche morfologiche senza interventi calati dall’alto;

– per intervenire immediatamente per ridurre gli effetti dell’aumento dei costi energetici tramite il credito d’imposta, stabilendo un tetto massimo al prezzo dei combustibili fossili e valorizzando il nostro patrimonio idroelettrico al servizio delle imprese e delle nostre famiglie: se produciamo energia pulita, ne beneficia l’ambiente e devono beneficiarne, anche economicamente, i trentini;

– per valorizzare storia, identità e cultura della nostra terra, rispettandone le peculiarità, sostenendo le minoranze linguistiche e puntando su una dimensione Europea e transfrontaliera, anche attraverso il concreto impegno a recepire quanto previsto dal Trattato di Lisbona sulle Euroregioni.

I CANDIDATI TRENTINI

Stefano Bresciani, PATT Senato Rovereto

Imprenditore, Arco

– Imprenditore commerciale – 55 anni – Trentino di Arco – sposato – 3 figli.

– Parlo spagnolo, tedesco e inglese.

– Attualmente consigliere comunale del Patt ad Arco. Già Assessore, Vice Sindaco e commissario in CdA Farmacie Comunali SPA.

– Comitato Tecnico Trentino Trasporti SPA.

– Alpinista e sportivo. Ex Atleta di mezzofondo ed ora Istruttore di atletica leggera.

– Primo Aviere in Aeronautica Militare.

– Collezionista di arte trentina.

Patrizia Pace, PATT Senato Trento

Funzionaria provinciale agenzia per la coesione sociale PAT, Mezzolombardo

– formazione umanistica con uno spiccato interesse verso le politiche familiari e la conciliazione vita / lavoro.

– Referente unico per i servizi di conciliazione (fascia 3 mesi/14 anni) presso l’agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento

– già consigliera PATT nella Comunità di Valle Rotaliana – Königsber

– socia fondatrice e vicepresidente di Elissa onlus, associazione che si occupa di donne vittime di violenza e di persone in situazioni di fragilità

– ideatrice e coordinatrice di Gira&Volta, rete di eventi e progetti mirati all’inclusione

– volontaria della protezione civile del Trentino

– Coordinatrice delle Donne Autonomiste PATT

Roberta Bergamo, PATT Senato Pergine

Impiegata Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Pergine Valsugana

– Per 10 anni ho rivestito il ruolo di Presidente e Direttore dell’associazione Pergine Insieme, impegnata nella gestione del Centro Sportivo Comunale di Pergine. Sono stata anche General Manager per le attività di organizzazione e gestione in vista delle Universiadi Invernali 2013.

– Dal 1990 lavoro nell’Amministrazione pubblica, attualmente presso la presso Comunità Alta Valsugana e Bersntol

– Dal 2005 mi sono avvicinata attivamente al mondo della politica e, dal 2019, ricopro il ruolo di Vicesegretaria del PATT

– Dal 2020 sono stata eletta Consigliera comunale a Pergine Valsugana

Lorenzo Ossanna, PATT Camera Trento

Assessore regionale, Lover di Campodenno – Val di Non

– architetto libero professionista – sposato con 3 figlie

– già presidente ASUC di Lover, consigliere comunale di Campodenno e Assessore Comunità della Val di Non

– Consigliere provinciale e regionale dal 2014

– Capogruppo del PATT in Consiglio regionale

– Assessore regionale agli Enti Locali

– Membro permanente GECT Euregio

Elena Albertini, PROGETTO TRENTINO Camera Rovereto

Già docente di Storia e Filosofia al Liceo Classico, Folgaria

– ex docente di Storia e Filosofia, studiosa di storia e della nostra autonomia, poetessa

– impegnata nel sociale (Presidente Associazione culturale Conventus, membro del Consiglio di Reggenza della Fondazione Campana dei Caduti, madrina della Compagnia Schützen di Folgaria, sostenitrice del Gruppo Zattieri di Borgo Sacco, socia del Gruppo Poesia ’83, membro del CDA della società di calcio FC Rovereto, consulente filosofica della società di consulenza aziendale Oriens di Vicenza).

– biografa del padre Remo Albertini (Presidente della Provincia, del Consiglio regionale, Assessore all’industria negli anni ’50 e ’60)

– appassionata di sport con competenze acquisite come responsabile alla formazione del settore giovanile della società Parma Calcio negli anni dal 1993 al 1996.

– Fondatrice del partito Progetto Trentino

Daiana Boller, PATT Camera proporzionale

Storica e imprenditrice, Vattaro – Altopiano della Vigolana

– Nata nel 1981, vivo da sempre a Vattaro, ora comune di Altopiano della Vigolana.

– Ho lavorato per anni nella ditta di famiglia impegnata nell’intermediazione internazionale di legname da imballaggio e da costruzione.

– Ho lavorato nella scuola come assistente per studenti ciechi e ipovedenti.

– Sono stata impiegata presso il PATT, seguendo gli aspetti amministrativi e fiscali.

– Impegnata nella ricerca, divulgazione e pubblicazione della storia locale, ho scritto il libro “Welschtirol” che ha riscosso un ottimo successo di pubblico.

– Dopo la nascita della mia bambina, nel 2020, ho preferito lavorare in proprio, nel settore immobiliare.

– Sono impegnata da sempre nel volontariato, aderendo a molteplici associazioni.

– Da circa vent’anni sono membro attivo nel PATT, nel quale ho ricoperto diversi ruoli, tra i quali quelli di coordinamento del Movimento Giovanile e di quello Femminile.

Mauro Agosti, PATT Camera proporzionale

Assicuratore nella gestione dei rischi agricoli, Val di Non

– Maturità, liceo scientifico

– Laurea triennale in Studi internazionali a Trento con parte degli studi in Germania

– Laurea specialistica in Scienze politiche presso l’Università di Vienna con tesi dedicata all’applicazione del sistema di autonomia nell’Ucraina dell’est.

– Stage presso il Parlamento di Vienna con approfondimento del sistema politico austriaco

– Project Manager presso la società IDM Südtirol

– Attuale occupazione: direzione consorzio di difesa con focus sulla gestione dei rischi agricoli

– iscritto al PATT dal 2010, ho ricoperto vari incarichi fra cui quello di Referente internazionale dei giovani, attualmente sono Segretario politico del movimento giovanile.