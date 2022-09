mercoledì, 14 settembre 2022

Cles – Scoperti con droga in auto, due persone denunciate dai carabinieri a Cles (Trento). I carabinieri avevano notato strani movimenti su un vicolo, tra l’altro posto nelle adiacenze di un parco pubblico e così hanno deciso di intervenire. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cles, dopo prolungati servizi di appostamento, hanno monitorato la fase di recupero di un quantitativo di stupefacente da parte di due ragazzi minorenni, droga che, suddivisa in più dosi, era stata occultata sotto delle pietre e delle assi di legno.

Complessivamente, i militari hanno così recuperato quasi un etto di sostanza stupefacente tipo hashish, suddiviso in oltre venti pezzi contenuti in involucri di cellophane; tra l’altro, nascosti nello stesso luogo, sono stati trovati anche due bilancini di precisione.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, scaturendone, da parte dell’Aliquota Radiomobile, una segnalazione alla competente Procura per i Minorenni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in virtù della presenza di due bilancini di precisione e di più dosi, per un peso complessivo di quasi 100 grammi, oltre ad una somma in denaro di oltre 70 euro in banconote di vario taglio.