Dolomiti Golf Club, i risultati delle ultime gare

lunedì, 4 luglio 2022

Sarnonico – Si è svolto nel weekend a Sarnonico (Trento) uno dei più importanti e attesi tornei della stagione: il Lions Golf Trophy – Uilg con formula di gioco Stableford due categorie valido per stabilire il vincitore Lions Uilg del Trentino – Alto Adige, con classifica a parte per amici e familiari Lions.

Quasi un’ottantina i giocatori che hanno partecipato a questo importante evento benefico, molti dei quali provenienti da fuori regione. Ottime le condizioni metereologiche, i partecipanti sono riusciti a giocare in una stupenda giornata tipicamente estiva dalle temperature attorno ai 25 gradi. Ottime anche le condizioni del campo, fairway verdissimi e green ben rasati e scorrevoli.

Di seguito i vincitori di giornata:

Categoria Lions

1° NETTO 2^ categoria HUYBEN MARC GC. Pavoniere punti 40

1° NETTO 1^ categoria FAGIANO ALBINO GC. Pinerolo punti 36

1° LORDO CARDANO MATTEO GC. Castel Conturbia punti 27

1° NETTO DI REGIONE FELICETTI RICCARDO GC. Dolomiti punti 39

CAMPIONE LORDO TRISORIO MORENO GC. Eppan punti 30

Gara di Circolo

1° NETTO 2^ categoria AMLESU BRUNO GC. Zoate punti 38

1° NETTO 1^ categoria ANRATHER KURT GC. Fiuggi punti 37

1° LORDO MALFATTI ROBERTO GC. Dolomiti punti 34

A metà percorso la Famiglia Pirone ha organizzato ed offerto, come di consueto, una ricca bouvette con moltissime prelibatezze altoatesine, wurstel, insaccati, formaggi e dolci di ogni genere. A scopo benefico a fine gara è stata organizzata una gara di putting green, mentre la sera precedente alla gara una cena di beneficenza presso il ristorante del Circolo.

Ieri si è svolto un altro torneo benefico sempre organizzato dai Lions Golfisti, in particolare dal LIONS CLUB MILANO ST. ANDREWS. Buono il riscontro da parte dei giocatori anche in questa seconda giornata di gara una novantina tra Lions e amici. Hanno giocato in una splendida cornice estiva, godendo di una leggera brezza nel pomeriggio. La formula di gara era Stableford due categorie con categoria riservata anche per gli ospiti.

Di seguito i vincitori di giornata:

1° NETTO 2^ cat. HALLER HANSJOERG 40 punti

1° NETTO 1^ cat. GARGIOLI ANTONIO 45 punti

1° LORDO GROSSI MICHELE 34 punti

1° LORDO LIONS FRANZOSI PIETRO 25 punti

1° NETTO LIONS COLOMBO FABIO 38 punti

A conclusione della gara la consueta premiazione composta da premi speciali e magnifici cesti di prodotti tipici molto apprezzati da tutti i giocatori e a seguire un ricco e gustoso apericena offerto nella Clubhouse del Circolo.

Prossime gare in programma:

Sabato 9/7 CAMPIONATO AVVOCATI – TEMI (aperto a tutti)

Stbl. 2 cat. + Cat. Amici

Domenica 10/7 INTERCLUB G.C. DOLOMITI vs. G.C. PETERSBERG (aperto a tutti)

Stbl. 2 categorie + cat. Ospiti – CENA OFFERTA

Giovedì 7 luglio ci sarà una gara riservata.