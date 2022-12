Covid, nuova allerta anche in Italia. Bassetti: “Nuove varianti ci farebbero ripiombare al punto di partenza”

mercoledì, 28 dicembre 2022

Milano – Il nuovo boom di casi Covid nell’estremo Oriente, in particolare in Cina, e i dati sull’elevata positività dei passeggeri che dalla Cina giungono in Italia tornano ad allarmare anche il nostro Paese. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, riferirà nelle prossime ore in Consiglio dei Ministri prima di varare nuovi provvedimenti. In particolare, il primo passo potrebbe essere quello di rendere obbligatori i test per chi giunge in aereo dalla Cina.

Lo suggeriscono anche diversi esperti, che ammoniscono di un rischio di vanificare tutti gli sforzi fatti con chiusure e vaccini e tornare indietro di tre anni nel caso insorgesse una nuova variante sfuggente ai vaccini. “Una misura a costo zero per l’Italia è obbligare dal primo gennaio 2023 i passeggeri in partenza dalla Cina a farsi un tampone molecolare prima della partenza e all’arrivo, sempre obbligatorio ed entro 48 ore, fare un altro test molecolare“. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, vista la nuova ondata di contagi covid in Cina. “Si metteranno una mascherina Ffp2, andranno in un laboratorio e si sottoporranno ad un secondo test. Finché non hanno un molecolare negativo non possono circolare in Italia. Questo intervento va fatto il prima possibile“, aggiunge.

Propio l’infettivologo, coordinatore delle Malattie infettive di Alisa, l’azienda sanitaria ligure, ieri in un’intervista a La Repubblica aveva ammonito: “E’ una misura da porre in tutta Europa. Io, nei panni dell’Europa, non mi assumerei un rischio anche remoto di importare una variante che possa resistere ai vaccini e ci faccia ripiombare indietro al punto di partenza“.