Covid, “il vaccino non fu testato per fermare la trasmissione del virus”

giovedì, 13 ottobre 2022

Brescia – Sul tema vaccini, Green Pass e restrizioni anti-Covid, è diventato virale nelle ultime ore un video rilanciato dall’eurodeputato olandese Rob Ross: alla domanda diretta dell’esponente dei Paesi Bassi, la responsabile per i mercati internazionali di Pfizer, Janine Small, dichiara che l’azienda farmaceutica non ha mai testato il vaccino per fermare la trasmissione del virus.

L’inefficacia dei vaccini Covid sulla trasmissibilità del virus – che di fatto rendeva inefficace il meccanismo con cui veniva giustificato il Green Pass dai politici – era stata denunciata da molti scettici fin dal primo momento, come gli altri vaccini, ma i governi di tutta Europa, Italia compresa, oltre un anno fa non ne hanno tenuto conto, introducendo l’obbligatorietà del Green Pass e rendendo la vita difficile a chi non si sottoponeva alle inoculazioni, anche in età giovanile in cui i rischi derivanti dalla malattia erano già noti essere inferiori ai benefici di sottoporsi al vaccino, alimentando tra l’altro la catastrofe socio-economica provocata da mesi di chiusure inefficaci quanto controproducenti fin dal 2020.

La discussione è tornata accesa negli ultimi giorni, visto che direttamente anche Pfizer ha ammesso i sospetti di molti anti-provvedimenti governativi: i test necessari per capire se fosse in qualche modo efficace contro la trasmissione del virus non erano stati effettuati, con buona pace di ministri e presunti esperti del campo medico, anche nel territorio italiano.

I DATI DELLA LOMBARDIA

16 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati nei reparti (-36). A fronte di 43.982 tamponi effettuati, sono 8.771 i nuovi positivi (19,9%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 43.982, totale complessivo: 41.970.968

– i nuovi casi positivi: 8.771

– in terapia intensiva: 16 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.065 (-36)

– i decessi, totale complessivo: 42.708 (+16)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.379 di cui 946 a Milano città;

Bergamo: 813;

Brescia: 1078;

Como: 722;

Cremona: 312;

Lecco: 320;

Lodi: 220;

Mantova: 367;

Monza e Brianza: 785;

Pavia: 427;

Sondrio: 245;

Varese: 886.

I DATI DEL TRENTINO

Coronavirus: il report di oggi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari non riporta decessi. I nuovi casi sono 750. Di questi, 5 sono stati rilevati al molecolare (su 146 test effettuati) e 745 all’antigenico (su 3160 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 92, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 9 nuovi ricoveri e 15 dimissioni.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

5 tra 0-2 anni

2 tra 3-5 anni

5 tra 6-10 anni

5 tra 11-13 anni

14 tra 14-18 anni

150 tra 19-39 anni

263 tra 40-59 anni

113 tra 60-69 anni

107 tra 70-79 anni

86 di 80 anni e oltre.

I vaccini somministrati sono arrivati al numero di 1.259.985 (di cui 429.032 seconde dosi, 341.460 terze dosi e 38.480 quarte dosi).