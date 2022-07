Covid, i dati in Lombardia e Trentino

martedì, 19 luglio 2022

Sondrio – 28 nuovi decessi con Covid-19 in Lombardia nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-2). A fronte di 80.565 tamponi effettuati, sono 18.180 i nuovi positivi (22,5%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 80.565, totale complessivo: 39.578.103

– i nuovi casi positivi: 18.180

– in terapia intensiva: 38 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.543 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 41.170 (+28)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 5.480 di cui 1.676 a Milano città;

Bergamo: 1.649;

Brescia: 2.177;

Como: 1.013;

Cremona: 792;

Lecco: 489;

Lodi: 494;

Mantova: 1.055;

Monza e Brianza: 1.510;

Pavia: 1.042;

Sondrio: 278;

Varese: 1.489.

I NUMERI IN TRENTINO

Nuovo picco di contagi nelle ultime 24 ore: il bollettino covid in Trentino parla di 1.133 positivi, la maggior parte (1.122) riscontrati dai test antigenici (3.982 quelli effettuati ieri), ma ci sono anche 11 positivi al molecolare (su 254 test effettuati) e la conferma di 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 99, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 18 nuovi ricoveri, mentre le dimissioni sono state una di meno (17).

Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione:

20 di 0-2 anni

7 di 3-5 anni

23 di 6-10 anni

19 di 11-13 anni

30 di 14-18 anni

244 di 19-39 anni

375 di 40-59 anni

166 di 60-69 anni

136 di 70-79 anni e

113 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.233.213, cifra che comprende 428.555 seconde dosi e 353.871 terze dosi. Infine, 1.021 nuovi guariti portano il totale a 177.977.