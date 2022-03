Coronavirus, la situazione in Lombardia e Trentino Alto Adige

martedì, 8 marzo 2022

Sondrio – 9 nuovi decessi in Lombardia con Covid-19. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-1) e restano stabili quelli ricoverati nei reparti. A fronte di 82.964 tamponi effettuati, sono 6.497 i nuovi positivi (7,8%). I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 82.964, totale complessivo: 33.466.996

– i nuovi casi positivi: 6.497

– in terapia intensiva: 81 (-1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 821 (=)

– i decessi, totale complessivo: 38.831 (+9)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.226 di cui 1.029 a Milano città;

Bergamo: 422;

Brescia: 754;

Como: 390;

Cremona: 245;

Lecco: 235;

Lodi: 95;

Mantova: 321;

Monza e Brianza: 523;

Pavia: 366;

Sondrio: 75;

Varese: 546.

I DATI IN TRENTINO

I nuovi contagi sono 403, mentre la lista dei decessi per covid-19 purtroppo deve annoverare un nuovo caso: si tratta di un anziano over 80, non vaccinato, soffriva di altre patologie; era ricoverato in ospedale. Nei reparti di rianimazione nel frattempo sono solo 2 i pazienti ricoverati, su un totale di 57: ieri infatti sono state dimesse 9 persone mentre i nuovi ingressi si sono fermati a quota 6.

I tamponi analizzati ieri sono stati quasi 5.000, più precisamente 4.346 antigenici (387 quelli rinvenuti positivi) e 365 molecolari (16 i casi positivi, ai quali si aggiungono le conferme di 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi).

Scorrendo le varie fasce d’età troviamo la seguente situazione:

7 nuovi casi in fascia 0-2 anni,

8 tra 3-5 anni,

26 tra 6-10 anni,

12 tra 11-13 anni

24 tra 14 e 18 anni,

112, tra 19-39 anni,

108 tra 40-59 anni,

42 tra 60-69 anni,

39 tra 70-79 anni,

25 di 80 o più anni.

I nuovi guariti sono 407 per un totale pari a 136.830. Le vaccinazioni questa mattina sono arrivate a 1.191.760, cifra che comprende 424.912 seconde dosi e 317.290 terze dosi.

DUE DECESSII DATI IN ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 762 tamponi PCR e registrato 79 nuovi casi positivi. Inoltre 1.034 test antigenici positivi.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (07 marzo ): 762

Nuovi casi testati positivi da PCR: 79

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 193.844

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 848.731

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 295.315 (+185)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 3.361.141

Test antigenici eseguiti ieri: 7.428

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 1.034

Test nasali eseguiti fino al 07.03.2022: 1.455.006 test totali, 18.344 risultati positivi, di cui 2.571 confermati, 483 PCR negativi, 15.290 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del (07.03.) per fascia d’età:

0-9: 146 = 13%

10-19: 264 = 24%

20-29: 121 = 11%

30-39: 146 = 13%

40-49: 155 = 14%

50-59: 148 = 13%

60-69: 64 = 6%

70-79: 39 = 4%

80-89: 21 = 2%

90-99: 9 = 1%

100+: 0 = 0%

Totale: 1113 = 100%

Altri dati:

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 63

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 43 (agg. al 07.03.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 6

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.418 (+2: 1F 80-89, 1M 90+)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 5.618

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 288.032

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 293.650

Guariti totali: 187.208 (+307)