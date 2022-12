Coronavirus, i numeri di Trentino e Lombardia

venerdì, 16 dicembre 2022

Trento – Coronavirus: l’aggiornamento settimanale diffuso oggi, venerdì 16 dicembre 2022, – con i casi dal 9 al 15 dicembre 2022 – riporta due decessi per Covid in Trentino. I nuovi casi sono 957, i tamponi effettuati 7.635. La positività è al 12,5%, l’incidenza è a 177 per 100mila. Le persone guarite sono 1.280. I pazienti ricoverati sono 51 (variazione settimanale -13), di cui 2 in terapia intensiva (variazione settimanale +2).

Le vaccinazioni sono arrivate al numero di 1.285.576 (variazione settimanale +1.437), di cui 429.354 seconde dosi (variazione settimanale +20), 343.390 terze dosi (variazione settimanale +101) e 61.700 quarte dosi (variazione settimanale +1.309).

I NUMERI IN LOMBARDIA AD OGGI

Ricoverati in terapia intensiva: 35;

Ricoverati con sintomi (non in terapia intensiva): 1.402;

Dall’inizio della pandemia:

– Decessi: 44.243;

– Dimessi guariti: 3.924.267;

– Tamponi totali: 43.998.055;

– Casi totali positivi: 4.023.176

Di seguito l’incremento dei casi positivi per provincia tra la giornata di ieri, giovedì 15 dicembre, rispetto a quella precedente (mercoledì 14 dicembre):

Milano: 1.175 di cui 447 a Milano città;

Bergamo: 254;

Brescia: 537;

Como: 211;

Cremona: 184;

Lecco: 103;

Lodi: 118;

Mantova: 232;

Monza e Brianza: 306;

Pavia: 268;

Sondrio: 23;

Varese: 304