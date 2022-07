Coronavirus, i dati del Trentino e della Lombardia

lunedì, 11 luglio 2022

Trento – Il bollettino Covid dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari odierno vede purtroppo un altro lutto in Trentino avvenuto in ospedale, una persona di 90 anni vaccinata ma con altre patologie. 166 i positivi all’antigenico su 700 test effettuati, 81 i pazienti ricoverati, ieri infatti si sono registrati 12 nuovi ricoveri e 4 dimissioni, nessuno in rianimazione. I vaccini somministrati in totale sono 1.228.164, di cui 428.485 seconde dosi e 348.953 terze dosi.

Questi i positivi odierni suddivisi per classi di età:

0-2 anni 5

3-5 anni 3

6-10 anni 8

11-13 anni 4

14-18 anni 6

19-39 anni 37

40-59 anni 64

60-69 anni 15

70-79 anni 12

80 + anni 12

COVID, 31 NUOVI DECESSI IN LOMBARDIA

31 nuovi decessi nelle ultime 24 ore in Lombardia. A fronte di 15.526 tamponi effettuati, sono 3.666 i nuovi positivi (23,6%).

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 15.526, totale complessivo: 39.137.866

– i nuovi casi positivi: 3.666

– in terapia intensiva: 29 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 1.306 (+27)

– i decessi, totale complessivo: 40.988 (+31)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.164 di cui 526 a Milano città;

Bergamo: 288;

Brescia: 565;

Como: 177;

Cremona: 108;

Lecco: 61;

Lodi: 77;

Mantova: 151;

Monza e Brianza: 344;

Pavia: 269;

Sondrio: 73;

Varese: 212.