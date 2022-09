Cles, Melinda investe negli Squeez a base di frutta

venerdì, 9 settembre 2022

Cles – Melinda inizia a investire anche nel settore dei prodotti trasformati. Gli Squeez di Melinda dedicati ai bambini debuttano in tivù. Dall’11 settembre per 4 settimane sui principali canali kids, esalta le caratteristiche di uno snack sano e al tempo stesso allegro e divertente.

In concomitanza con la ripartenza delle scuole, gli squeez a base frutta di Melinda dedicati ai bambini debuttano in tv, con uno spot dedicato che esalta i plus della linea, in onda dall’11 settembre per 4 settimane sui principali canali kids. Dopo l’acquisizione avvenuta a marzo di A.D. Chini – impresa trentina leader nel mercato dei trasformati a base frutta – e la nascita della nuova business unit Melinda Lab dedicata proprio ai prodotti derivanti dalla lavorazione della frutta, il Consorzio della Val di Non continua a operare importanti investimenti nel settore, spingendo sul pedale dell’acceleratore con una campagna di comunicazione, che oltre alla televisione coinvolge anche il cinema e il digital.

Il nuovo spot, realizzato dall’agenzia Nadler Larimer e Martinelli in collaborazione con la casa di produzione The Big Mama, presenta gli squeez in modo allegro e coinvolgente, mostrando i loro punti di forza: sono uno spezza fame sano e genuino e al tempo stesso gustoso e divertente, perfetto per una pausa piacevole e ricca di sapore, a casa come a scuola, grazie alla pratica confezione facilmente trasportabile nello zaino.

La linea include sei referenze diverse, tutte a base di mela arricchite con altre tipologie di frutta attentamente selezionate e garantite da Melinda, pensate per incontrare i gusti dei bambini: mela 100%, mela e fragola, mela e pera, mela e pesca, mela e banana, mela e frutti tropicali.

In affiancamento alla pianificazione televisiva, è stata programmata anche un’importante campagna digital. Inoltre, lo spot dedicato agli squeez sarà trasmesso al cinema, con una pianificazione che vede Melinda presente durante i film di animazione più gettonati in questo periodo.

“Sono trascorsi pochi mesi dalla acquisizione della nuova Business Unit dedicata al prodotto trasformato ed è con soddisfazione che possiamo già presentare alcune importanti novità. Nonostante il momento delicato che tutti stiamo vivendo, l’azienda prosegue nella sua costante crescita”, dichiara Ernesto Seppi (a sinistra nella foto, accanto Paolo Gerevini), presidente di Melinda.

“La marca Melinda sta crescendo anche grazie alla volontà di uscire dalle strade consuete per percorrerne di nuove. Lo sviluppo dei prodotti trasformati è una delle ultime sfide che abbiamo deciso di affrontare, sfida che ci sta facendo crescere in settori diversi da quelli tradizionali e avvicinando target più giovani” dichiara Paolo Gerevini, direttore generale di Melinda. “Ora compiamo un ulteriore passo in avanti portando per la prima volta Melinda Squeez in televisione, convinti che il mercato di questa tipologia di prodotti sia ricco di potenzialità”.

Gli investimenti di Melinda nel settore trasformati non si fermano qui. L’azienda sta lavorando al lancio di due nuove linee di prodotto, che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi: una di mousse vellutate in formato doypack formulate pensando a un pubblico più maturo, per ampliare il panorama dei potenziali consumatori, e una linea a base di frutta e fibre a sostegno del benessere intestinale.