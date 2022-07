Circuito Podistico Val di Sole: risultati gara di Cogolo

martedì, 19 luglio 2022

Cogolo di Peio – Partenza col botto del Circuito Podistico Val di Sole, gare non competitive di corsa e camminata, che ha preso avvio da Cogolo (Trento), in Val di Pejo, e ha visto il successo di Alex Rigo, 21 anni, in campo maschile e e Giada Borghesi, 20 anni, in quella femminile. Sul podio maschile Matteo Radovan e Lorenzo Slanzi, invece su quello femminile sono saliti Lara Torresani e Cristina Delpero. Ottima anche la partecipazione dei giovani.

La gara del circuito podistico a Cogolo era valido come memorial Marcello Gionta. Prima di ogni gara si terrà una mini run per i più piccoli: corsa e giochi per mini atleti, nati dopo il 2013, una corsa-gioco di 250 metri senza classifica, con iscrizione gratuita e premio finale per i mini atleti.

Il prossimo appuntamento sarà domani – mercoledì 20 luglio, alle 18 – con la gara “Ai peidi del Castel di San Michele”. Iscrizioni alla partenza di ogni gara, costo 8 euro. Al termine verranno stilate le classifiche di categoria con premi per i primi classificati.

Informazioni dettagliate per regolamento, contatti, iscrizioni: info@podistivaldisole.it.

