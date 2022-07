Circuito Podistico Val di Sole: risultati della gara di Ossana

lunedì, 25 luglio 2022

Ossana – Secondo appuntamento del Circuito Podistico Val di Sole, nella gara “Ai piedi del Castel San Michele” a Ossana (Trento) brillano Simone Longhi tra i Senior e Lara Torresani tra gli Amatori. Le gare non competitive di corsa e camminata che si stanno disputando in Val di Sole hanno un buon seguito, non solo tra gli Amatori e i Senior, ma anche tra le categorie giovanili. La terza prova del circuito – è in programma sabato 30 luglio – alle 18 – con la “camminata tra i masi’ a San Bernardo di Rabbi (Trento). Le iscrizioni in loco prima della gara.

CLASSIFICA CATEGORIE – “AI PIEDI DEL CASTEL DI S. MICHELE 2022”

Categoria – Nominativo – Punti

Cuccioli femminile

1 Cuccioli F MORESCHINI CHANTAL 30

2 Cuccioli F GIOVANNINI SOFIA 29

3 Cuccioli F BERTOLINI MELISSA 28

4 Cuccioli F MORESCHINI EVELYN 27

5 Cuccioli F DALDOSS GIUSEPPINA 26

Cuccioli maschile

1 Cuccioli M KELLER LEONARDO 30

2 Cuccioli M CARRARA GABRIELE 29

3 Cuccioli M BERTOLINI MICHELE 28

4 Cuccioli M ZAMBELLI GIOVANNI 27

5 Cuccioli M TARABOI DANIEL 26

6 Cuccioli M BEZZI LORIS 25

7 Cuccioli M STROI MATTEO 24

8 Cuccioli M DELL’EVA DANIEL 23

9 Cuccioli M D’ANTONIO NICOLO’ 22

10 Cuccioli M CARRARA FRANCESCO 21

11 Cuccioli M MORESCHINI KILIAN 20

12 Cuccioli M CRISTAN DANIEL 19

13 Cuccioli M GENNARA SEBASTIANO 18

14 Cuccioli M DALDOSS NICOLO’ 17

15 Cuccioli M MIGAZZI GABRIEL 16

16 Cuccioli M ROSATTI GIACOMO 15

17 Cuccioli M BERTOLLA DANIELE 14

18 Cuccioli M NELLA MASSIMILIANO 13

Ragazzi femminile

1 Ragazzi F ZAMBELLI ELISA 30

2 Ragazzi F PANGRAZZI LAURA 29

3 Ragazzi F BEZZI ESTER 28

4 Ragazzi F LONGHI SOFIA 27

5 Ragazzi F ROSATTI BEATRICE 26

6 Ragazzi F ROSSI CHIARA 25

7 Ragazzi F VALENTINI MARIANNA 24

Ragazzi maschile

1 Ragazzi M GIARDIELLO FEDERICO 30

2 Ragazzi M RAVELLI MAURO 29

3 Ragazzi M MARINOLLI SIMONE 28

4 Ragazzi M ALBASINI DAVIDE 27

5 Ragazzi M DALDOSS JACOPO 26

Senior femminile

1 Senior F BORGHESI GIADA 30

2 Senior F RIGO SERENA 29

3 Senior F PANIZZA VALENTINA 28

4 Senior F ZANELLA SAMANTA 27

5 Senior F BERTOLINI IRENE 26

6 Senior F FLESSATI MONICA 25

7 Senior F DAPRA’ GIULIA 24

8 Senior F DELPERO PAOLA 23

Senior maschile

1 Senior M LONGHI SIMONE 30

2 Senior M PANIZZA GIOVANNI 29

3 Senior M SLANZI LORENZO 28

4 Senior M STOCCHETTI MATTEO 27

5 Senior M PANIZZA LORENZO 26

6 Senior M ANDRIGHI MATTIA 25

7 Senior M LONGHI RAFFAELE 24

8 Senior M ZORZI SAMUELE 23

9 Senior M ZANELLA SERGIO 22

10 Senior M PANIZZA DAVID 21

11 Senior M ZANELLA GIOVANNI 20

12 Senior M ZANELLA FRANCESCO 19

13 Senior M BETTA CRISTIAN 18

14 Senior M MARIOTTI MANUEL 17

15 Senior M ODORIZZI ALESSIO 16

16 Senior M PODETTI MICHELE 15

17 Senior M VERTA MIRKO 14

18 Senior M RICCI MARCO 13

Amatori femminile

1 Amatori F TORRESANI LARA 30

2 Amatori F DELPERO CRISTINA 29

3 Amatori F ROSSI TIZIANA 28

4 Amatori F FOSSATI EMANUELA 27

5 Amatori F BATTAN MICHELA 26

6 Amatori F CAVALLAR VERONICA 25

7 Amatori F CERRETANI ROSSELLA 24

8 Amatori F MALFATTI LARA 23

9 Amatori F CARMINATI CLAUDIA 22

10 Amatori F PRETTI LAURA 21

11 Amatori F ANDREATTA FRANCESCA 20

12 Amatori F DEZULIAN LAURA 19

13 Amatori F PANIZZA TANIA 18

14 Amatori F MANINI ENRICA 17

15 Amatori F NICOLETTI ROMINA 16

16 Amatori F GHIRARDINI ALESSANDRA 15

17 Amatori F OSSOLA MONICA 14

18 Amatori F GOLETIC AMELA 13

19 Amatori F GROAZ DEBORAH 12

20 Amatori F MEZZENA SABINA 11

21 Amatori F DALDOSS ALESSIA 10

22 Amatori F MAGNINI ANNA 9

23 Amatori F RAVELLI FEDERICA 8

24 Amatori F ZANONI BEATRICE 7

Amatori maschile

1 Amatori M RADOVAN MATTEO 30

2 Amatori M DALDOSS MANUEL 29

3 Amatori M CARRARA BRUNO 28

4 Amatori M BERTO’ OMAR 27

5 Amatori M KELLER MASSIMO 26

6 Amatori M BOSCARO LUCA 25

7 Amatori M DAPRA’ MATTIA 24

8 Amatori M BENVENUTI FABIO 23

9 Amatori M DALDOSS ALESSIO 22

10 Amatori M ANDREOLLI DILETTO 21

11 Amatori M PERUZZI LAPO 20

12 Amatori M TURRI MICHELE 19

13 Amatori M MENGON MAURO 18

14 Amatori M MORESCHINI FRANCO 17

15 Amatori M ZANONI GABRIELE 16

16 Amatori M LONGHI RENE’ 15

17 Amatori M NICOLODI CRISTIAN 14

18 Amatori M ROSSI MARCO 13

19 Amatori M BEZZI GIANNI 12

20 Amatori M DELL’EVA FEDERICO 11

Master femminile

1 Master F TONIDANDEL GIOVANNA 30

2 Master F LEONARDELLI LUCIA 29

3 Master F ZANGA MONICA 28

4 Master F MAURINA LUCIA 27

5 Master F GIOVANNINI FLORA 26

6 Master F ANSELMI CINZIA 25

7 Master F TAVELLA ORIETTA 24

8 Master F PONTIROLLI LUISELLA 23

9 Master F DEBIASI SABRINA 22

Master maschile

1 Master M GIARDIELLO ANGELO 30

2 Master M BERLANDA CORRADO 29

3 Master M BORGHESI GIUSPPE 28

4 Master M SOPRANI PAOLO 27

5 Master M BRUSAFERRI ATTILIO 26

6 Master M BETTA GIOVANNI 25

7 Master M MAGRI FELICE 24

8 Master M MORBI GIAMPAOLO 23

9 Master M BETTA PAOLO 22

10 Master M ANDRIGHI LINO 21

11 Master M SANTELLO MARINO 20

12 Master M ZORZI ALBINO 19

13 Master M GHIRARDINI GIULIO 18

14 Master M FANTELLI FLAVIO 17

15 Master M PANGRAZZI MASSIMO 16

16 Master M GHIRARDINI ARRIGO 15

17 Master M BINI CLAUDIO 14

18 Master M BARELLI MAURO 13

19 Master M SONNA MATTEO 12

20 Master M VERSINI PIETRO 11

21 Master M PARIS GIANFRANCO 10

22 Master M LUCIN LUIGI 9.