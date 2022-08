Circuito Podistico Val di Sole: risultati della gara a Caldes

venerdì, 5 agosto 2022

Caldes (Ch. Pa.) – Tappa a Caldes (Trento) per il Circuito Podistico Val di Sole, gare non competitive di corsa e camminata. La manifestazione sta richiamando appassionati, nelle diverse categoria dai Cuccioli ai Master e in 150 si sono ritrovati l’altra sera per la gara “4 Passi nel borgo di Caldes”.

Il prossimo appuntamento è in calendario martedì 9 agosto, alle 20:30, a Malè (Trento) con “La Luciolada“, è il quarto appuntamento, dopo Peio, Ossana e Malè. Prima di ogni gara si svolge una mini run per i più piccoli: corsa e giochi per mini atleti, nati dopo il 2013, una corsa-gioco di 250 metri senza classifica, con iscrizione gratuita e premio finale per i mini atleti.

CLASSIFICA PER CATEGORIE

Cuccioli femminile

1 Cuccioli F MORESCHINI CHANTAL

2 Cuccioli F BERTOLINI MELISSA

3 Cuccioli F MORESCHINI EVELYN

4 Cuccioli F MORESCHINI MARTA

5 Cuccioli F DALDOSS GIUSEPPINA

Cuccioli maschile

1 Cuccioli M CARRARA GABRIELE

2 Cuccioli M BAGGIA PIETRO

3 Cuccioli M ZAMBELLI GIOVANNI

4 Cuccioli M BERTOLINI MICHELE

5 Cuccioli M CARRARA FRANCESCO

6 Cuccioli M TARABOI DANIEL

7 Cuccioli M STROI MATTEO

8 Cuccioli M DELL’EVA DANIEL

9 Cuccioli M BEZZI LORIS

10 Cuccioli M D’ANTONIO NICOLO’

11 Cuccioli M MORESCHINI KILIAN

12 Cuccioli M CIARLA FRANCESCO

13 Cuccioli M ROSATTI GIACOMO

14 Cuccioli M ZAPPINI MATTEO

15 Cuccioli M BRUNI FILIPPO

16 Cuccioli M CRISTAN DANIEL

17 Cuccioli M MORESCHINI DANIELE

18 Cuccioli M DALDOSS NICOLO’

19 Cuccioli M NELLA MASSIMILIANO

Ragazzi femminile

1 Ragazzi F ANGELI DESIREE

2 Ragazzi F ROSATTI BEATRICE

3 Ragazzi F RADOVAN LUCIA

4 Ragazzi F BRUSAFERRI LISA

5 Ragazzi F PANGRAZZI LAURA

6 Ragazzi F GIRARDI LUCIA

7 Ragazzi F ZAMBELLI ELISA

Ragazzi maschile

1 Ragazzi M GIARDIELLO FEDERICO

2 Ragazzi M RAVELLI MAURO

3 Ragazzi M MARINOLLI SIMONE

4 Ragazzi M MAINI DANIELE

5 Ragazzi M ALBASINI DAVIDE

6 Ragazzi M DALDOSS JACOPO

7 Ragazzi M GHIRARDINI SAMUEL

Senior femminile

1 Senior F BORGHESI GIADA

2 Senior F RIGO SERENA

3 Senior F MARCHI SERENA

4 Senior F NICOLETTI ELISABETTA

5 Senior F RIZZI ERICA

6 Senior F PANIZZA VALENTINA

7 Senior F ANGELI SERENA

8 Senior F DELPERO PAOLA

9 Senior F PODETTI ELISABETTA

10 Senior F ZANELLA SAMANTA

Senior maschile

1 Senior M RIGO ALEX

2 Senior M SLANZI LORENZO

3 Senior M PANIZZA GIOVANNI

4 Senior M LONGHI SIMONE

5 Senior M TORRESANI LUCA

6 Senior M STOCCHETTI MATTEO

7 Senior M BRIDA NICOLA

8 Senior M MOSCONI EDOARDO

9 Senior M ZANELLA SERGIO

10 Senior M PANIZZA DAVID

11 Senior M ZORZI SAMUELE

12 Senior M ZANELLA GIOVANNI

13 Senior M ZANELLA FRANCESCO

14 Senior M MAZZIA GIOELE

15 Senior M PODETTI MICHELE

16 Senior M PANGRAZZI SIMONE

Amatori femminile

1 Amatori F TORRESANI LARA

2 Amatori F DELPERO CRISTINA

3 Amatori F CAVALLAR VERONICA

4 Amatori F FOSSATI EMANUELA

5 Amatori F BATTAN MICHELA

6 Amatori F MALFATTI LARA

7 Amatori F PRETTI LAURA

8 Amatori F LORENZI CRISTINA

9 Amatori F DEZULIAN LAURA

10 Amatori F PANIZZA TANIA

11 Amatori F OSSOLA MONICA

12 Amatori F NICOLETTI ROMINA

13 Amatori F GHIRARDINI ALESSANDRA

14 Amatori F MENGONI DANIELA

15 Amatori F MANINI ENRICA

16 Amatori F VALENTINOTTI ELISA

17 Amatori F CICOLINI LORENZA

18 Amatori F MEZZENA SABINA

19 Amatori F GRAIFENBERG CRISTINA

20 Amatori F GOLETIC AMELA

21 Amatori F DALDOSS ALESSIA

22 Amatori F RAVELLI FEDERICA

23 Amatori F ZANONI BEATRICE

24 Amatori F GROAZ DEBORAH

25 Amatori F FLESSATI ALESSANDRA

Amatori maschile

1 Amatori M GIOVANNINI FILIPPO

2 Amatori M RADOVAN MATTEO

3 Amatori M DALDOSS MANUEL

4 Amatori M BERTO’ OMAR

5 Amatori M CARRARA BRUNO

6 Amatori M POLETTI MANUEL

7 Amatori M KELLER MASSIMO

8 Amatori M ANGELI MARCO

9 Amatori M DAPRA’ ANTONIO

10 Amatori M TURRI MICHELE

11 Amatori M MORESCHINI FRANCO

12 Amatori M ZANON GABRIELE

13 Amatori M LARGAIOLLI MAURO

14 Amatori M LONGHI RENE’

15 Amatori M PODETTI ANDREA

16 Amatori M D’ANTONIO MASSIMO

17 Amatori M BISOFFI MAURIZIO

18 Amatori M NELLA ALDO

19 Amatori M ROSSI MARCO

20 Amatori M BEZZI GIANNI

21 Amatori M CIARLA GUIDO

Master femminile

1 Master F MORLINI ISABELLA

2 Master F LUNGU LUMI

3 Master F TONINANDEL GIOVANNA

4 Master F LEONARDELLI LUCIA

5 Master F ZANGA MONICA

6 Master F MAURINA LUCIA

7 Master F GIOVANNINI FLORA

8 Master F ANSELMI CINZIA

9 Master F DEBIASI SABRINA

10 Master F PONTIROLLI LUISELLA

Master maschile

1 Master M PINAMONTI ADRIANO

2 Master M GIARDIELLO ANGELO

3 Master M BORGHESI GIUSEPPE

4 Master M BERLANDA CORRADO

5 Master M VALENTINI CLAUDIO

6 Master M BERTOLINI SILVANO

7 Master M FARGIONE VINCENZO

8 Master M GOLLER NICOLA

9 Master M BRUSAFERRI ATTILIO

10 Master M VERSINI PIETRO

11 Master M ANDRIGHI LINO

12 Master M RIDOLFO FRANCESCO

13 Master M SANTELLO MARINO

14 Master M FANTELLI FLAVIO

15 Master M ZORZI ALBINO

16 Master M GHIRARDINI ARRIGO

17 Master M RUATTI SAVERIO

18 Master M PANGRAZZI MASSIMO

19 Master M TARABOI CLAUDIO

20 Master M DELPERO GIANNI

21 Master M BINI CLAUDIO

22 Master M ZANELLA PAOLO

23 Master M CAVALLAR TIZIANO

24 Master M MEZZENA MATTEO