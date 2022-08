Circuito podistico Val di Sole, a Malè vince Filippo Giovannini

giovedì, 11 agosto 2022

Caldes (Ch. Pa.) – Filippo Giovannini ha vinto la quarta tappa del Circuito podistico della Val di Sole, la “Luciolada” di Malè (Trento) disputata l’altra sera. In 253 si sono presentati all’appuntamento che sta riscuotendo in questa stagione estiva grande interesse, nelle diverse categoria dai Cuccioli ai Master. Finora sono state disputate quattro gare, Cogolo-Peio, Ossana, Caldes e Malé.

Il prossimo appuntamento è in calendario domenica 14 agosto, a Commezzadura (Trento), con la “5 Campanili”. Il ritrovo è fissato alle 9:30 dalla piazza del municipio. Alle 9:15 è prevista – come nei precedenti appuntamenti – la mini run per i più piccoli: corsa e giochi per mini atleti, nati dopo il 2013, una corsa-gioco di 250 metri senza classifica, con iscrizione gratuita e premio finale per i mini atleti.

I PRIMI TRENTA CLASSIFICATI

1 GIOVANNINI FILIPPO M 1978

2 RODIGARI ALEX M 1986

3 PANIZZA GIOVANNI M 1999

4 SLANZI LORENZO M 2003

5 LONGHI SIMONE M 2004

6 CARRARA BRUNO M 1977

7 DALDOSS MANUEL M 1986

8 RADOVAN MATTEO M 1974

9 BERTO’ OMAR M 1979

10 MOSCONI EDOARDO M 1999

11 BRIDA NICOLA M 1996

12 STOCCHETTI MATTEO M 1995

13 GIARDIELLO FEDERICO M 2009

14 BORGHESI GIUSEPPE M 1966

15 GIARDIELLO ANGELO M 1970

16 KELLER MASSIMO M 1976

17 ZORZI SAMUELE M 2005

18 CIBIEN FABIANO M 1991

19 POLETTI MANUEL M 1986

20 ZANELLA SERGIO M 1991

21 RADOVAN MARTINO M 2001

22 BERLANDA CORRADO M 1964

23 CARRARA GABRIELE M 2010

24 VALENTINI CLAUDIO M 1970

25 MORLINI ISABELLA F 1971

26 STABLUM ALESSIO M 2001

27 GOSETTI ALAN M 2007

28 KELLER LEONARDO M 2010

29 ZANELLA GIOVANNI M 2005

30 DELPERO GIULIANO M 1977