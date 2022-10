Castello di Caldes, prorogata la mostra “Vivere in alto”

sabato, 8 ottobre 2022

Castel Caldes – Grazie al successo e alla passione per il foliage, la Val di Sole proroga “Vivere in alto”, la grande mostra sulle immagini della montagna allestita sino al 6 novembre al Castello di Caldes (Trento)

A deciderlo sono stati l’APT della Val di Sole, il Castello del Buonconsiglio – Monumenti e Collezioni Provinciali, insieme a Suasez, società organizzatrice dell’evento espositivo curato da Andrea Holzherr e Marco Minuz.

“Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi di Magnum. Da Robert Capa a Steve McCurry” propone una straordinaria raccolta di opere, dalle storiche fotografie degli anni Cinquanta sino ai giorni nostri, permettendo così una lettura trasversale e articolata fra il rapporto uomo-montagna, spaziando in tutti i continenti. Un approfondimento di questa relazione che fa riflettere sulle sfide odierne della montagna, in primis quella demografica e del cambiamento climatico, ma anche tra la modernità e la digitalizzazione.

I promotori della mostra hanno, con molta soddisfazione, preso atto dell’interesse dimostrato in questi mesi di apertura della mostra, da turisti e residenti. Ma anche del fatto che la stagione turistica in queste meravigliose vallate trentine non è finita, come tradizionalmente avveniva con la fine del mese di settembre ma, con vivacità, continua anche in queste settimane, complice l’esplosione del “foliage” che rende d’oro e di tutte le sfumature di rosso i boschi di queste vallate.

Si mantiene su un ottimo ritmo anche l’escursionismo che continua a portare quassù sia sportivi che famiglie, che con piacere percorrono la novità dell’anno ovvero il Sentiero della Fotografia: un percorso escursionistico che dal Castello di Caldes e dalla mostra in esso allestita si inerpica verso le alte malghe e rifugi, lungo sentieri punteggiati dalle immagini con cui Jérôme Sessini racconta la Val di Sole e i suoi abitanti e ambienti.

Il programma è in via di definizione, ma già si sa che per il Gran Finale, domenica 6 novembre, il Castello di Caldes si animerà di incontri e iniziative, per festeggiare il successo della mostra e della lunga stagione turistica e dare l’appuntamento alle proposte della Val di Sole per il 2023.

“Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi di Magnum.

Da Robert Capa a Steve McCurry”.

Val di Sole (Trento), Castello di Caldes

17 giugno – 6 novembre 2022

Mostra a cura Andrea Holzherr e Marco Minuz

Un progetto realizzato da Suazes con Magnum Photos insieme al Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali.

Promosso dall’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi, dal Comune di Caldes e con il patrocinio della Provincia Autonoma di Trento.

INFO MOSTRA: Castello di Caldes Via al Castello 1 Caldes

Apertura: da martedì a domenica dalle 10 alle 18; INGRESSI: intero 8 euro, ridotto 6 euro