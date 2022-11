Campiglio è pronta all’apertura della stagione, Felicetti: “C’è grande entusiasmo”

venerdì, 18 novembre 2022

Madonna di Campiglio (Trento) – Tutto pronto per la stagione invernale a Madonna di Campiglio (Trento): in quota è arrivata la prima neve, altra ne arriverà nei prossimi giorni così da consentire l’apertura e le prime sciate. In questi giorni a Campiglio, perla della Skiarea Dolomiti di Brenta, fervono i preparativi. Sono numerose le novità della Skiarea e gli eventi di richiamo già a partire da dicembre.

“Siamo pronti per una grande stagione invernale – spiega Bruno Felicetti (nel video), general manager di Funivie Madonna di Campiglio – c’è entusiasmo e la conferma arriva dalle prenotazioni per la vacanza sulla neve nella nostra skiarea”. “Tra le novità – prosegue Felicetti – c’è la formula dei prezzi dinamici dello skipass: il costo del giornaliero e plurigiornaliero è variabile in base alla stagionalità, all’utilizzo e con l’acquisto in anticipo e online, lo skipass sarà vantaggioso, scontato rispetto al ticket comprato in biglietteria il giorno dell’utilizzo”.

VIDEO



La Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta è pronta ad aprire la stagione invernale nel weekend 26 e 27 novembre a Madonna di Campiglio e a partire dal 3 dicembre seguiranno Folgarida Marilleva e Pinzolo con i rispettivi collegamenti. Sono stati effettuati interventi sulle piste, in particolare sulla Genziana, passaggio obbligato nel collegamento da Madonna di Campiglio a Folgarida-Marilleva, ampliando il tratto finale, rendendolo più facile e fruibile agli sciatori.

LE GARE – Il grande appuntamento è calendario giovedì 22 dicembre, quando sul Canalone Miramonti, in un scenario unico e spettacolare, verrà disputata la gara di slalom speciale di Coppa del Mondo. La 3Tre non è solo una gara, è una festa ed un evento che Madonna di Campiglio, appassionati di sci e turisti aspettano ogni anno e che ogni anno regala emozioni.

Il secondo appuntamento agonistico è dal 16 al 18 dicembre con il Campionato invernale Coni, una manifestazione multisportiva con i ragazzi Under 14 che vedrà la partecipazione di quasi 3 mila ragazzi con le rappresentative delle varie regioni. Il Trofeo Coni è alla sua prima edizione come evento multidisciplinare in avvicinamento alle Olimpiadi Invernali 2026. La manifestazione viene organizzata da Coni ed ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva, dando risalto ai valori dello sport quali elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva. A Campiglio si disputeranno le gare di sky cross e snowboard, quelle di sci alpino sulle piste di Pinzolo, a Pellizzano il salto e a Pergine il pattinaggio e l’hockey.

La Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta offre mille occasioni per divertirsi ed emozionarsi sugli sci, con oltre 150 chilometri di piste, ed è un richiamo per atleti e turisti italiani e stranieri.

di An. Pa.