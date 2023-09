Calcio, Serie D e Eccellenza: tonfo Breno, restano in vetta Sondrio, Darfo Boario e Lavis. Risultati e classifiche

domenica, 17 settembre 2023

Darfo Boario – Altra giornata di calcio dilettantistico per le squadre delle province di Sondrio, Brescia, Trento e Bolzano. Per le compagini camune, nel girone C di Serie D sonora sconfitta del Breno a Treviso (4-0) , mentre in Eccellenza il Darfo Boario regola di misura la Bedizzolese in casa (1-0). Di seguito i risultati e le classifiche aggiornate.

Risultati 2a giornata Serie D Girone C

Bassano-Portogruaro 2-2

Chions-Cjarlins Muzane 4-2

Dolomiti Bellunesi-Virtus Bolzano 1-1

Luparense-Mestre 1-2

Monte Prodeco-Este 1-1

Montecchio Maggiore-Union Clodiense Chioggia 0-2

Mori Santo Stefano-Adriese 1-3

Atletico Castegnato-Campodarsego 1-1

Treviso-Breno 4-0

Classifica Serie D Girone C: Mestre, Union Clodiense Chioggia 6 punti; Bassano, Chions, Campodarsego, Dolomiti Bellunesi 4; Treviso, Adriese, Luparense 3; Atletico Castegnato, Este 2; Portogruaro, Cjarlins Muzane, Virtus Bolzano, Monte Prodeco, Montecchio Maggiore, Breno 1; Mori Santo Stefano 0.

Risultati 3a giornata Eccellenza Girone Unico Trentino Alto Adige

Anaune Val di Non-Vipo Trento 0-0

Bozner-Lana Sportverein 8-0

Comano Terme Fiavè-Stegen Stegona 0-0

Lavis-Dro Cavedine 4-0

Maia Alta Obermais-St.Pauls 3-2

Partschins Raiffeisen-Levico Terme 1-1

St. Georgen-Naturns 4-2

Tramin Fussball-Rovereto 2-2

Classifica Eccellenza: Lavis, Maia Alta Obermais 9 punti; Tramin Fussball, Anaune Val di Non 7; Bozner 6; Levico Terme, Stegen Stegona 5; Comano Terme Fiavè, Rovereto 4; St Georgen, St Pauls 3; Partschins Raiffeisen 2; Vipo Trento, Dro Cavedine 1; Naturns, Lana Sportverein 0.

Risultati 2a giornata Eccellenza Girone B Lombardia

Altabrianza Tavernerio-San Pellegrino 5-1

Arcellasco Città di Erba-Leon 2-1

Cisanese-Muggiò 1-5

Lemine Almenno-Castelleone 0-0

Mapello-Calolziocorte 4-1

Nuova Sondrio-Brianza Olginatese 1-0

Offanenghese-Soncinese 2-1

Tribiano-Trevigliese 1-1

Vis Nova Giussano-Soresinese 2-1

Classifica Eccellenza Girone B: Muggiò, Nuova Sondrio 6 punti; Offanenghese, Trevigliese, Vis Nova Giussano, Arcellasco Città di Erba 4; Altabrianza Tavernerio, Mapello, Brianza Olginatese, Soresinese, Cisanese 3; Castelleone 2; Leon, Soncinese, Tribiano, Lemine Almenno 1; Calolziocorte, San Pellegrino 0.

Risultati 2a giornata Eccellenza Girone C Lombardia

Castiglione-Atletico Cortefranca 2-2

CazzagoBornato-Vertovese 1-1

Darfo Boario-Bedizzolese 1-0

Carpenedolo-Casazza 1-1

Forza E Costanza-Castellana 0-2

Orceana-Ciliverghe 1-2

Ospitaletto-Pavonese 3-0

Rovato-Juvenes Pradalunghese 1-0

Scanzorosciate-Falco 3-1

Classifica Eccellenza Girone C: Castellana, Darfo Boario 6 punti; Ospitaletto, Ciliverghe, Casazza, Rovato, Vertovese 4; Scanzorosciate 3; Cortefranca, Castiglione, CazzagoBornato, Carpenedolo 2; Bedizzolese, Falco 1; Juvenes, Pradalunghese, Orceana, Forza e Costanza, Pavonese 0