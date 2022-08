Al Dolomiti Golf di Sarnonico assegnata la Coppa dei Presidenti

lunedì, 15 agosto 2022

Sarnonico – Al Dolomiti Golf Club di Sarnonico (Trento) è andato in scena il torneo “Coppa dei Presidenti”.

Centodieci i partecipanti a questa gara con diversi giocatori provenienti da fuori regione venuti per trascorrere le vacanze estive e trascorrere una piacevole giornata giocando a golf.

Il tempo soleggiato e dalle temperature tipicamente estive ha favorito il regolare svolgimento del gioco. I giocatori hanno apprezzato il campo verde e curato con green scorrevoli e fairway ben rasati.

La gara è stata ricca di premi speciali, nearest to the pin, longest drive e second shot to the pin. Formula di gioco Stableford 3 categorie.

I VINCITORI:

1° JUNIOR CALOVI ANNA 35 pt

1° SENIOR ZUBLASING REINHARD 37 pt

1° LADY HEIDEGGER OLGA 37 pt

3° NETTO 3a cat. ZADRA PAOLO 37 pt

3° NETTO 2a cat. ARTUSO FAUSTO 36 pt

3° NETTO 1a cat. HOLZNER LUKAS 38 pt

2° NETTO 3a cat. BOSCOLO ALBERTO 40 pt

2° NETTO 2a cat. HOLZNER THOMAS 37 pt

2° NETTO 1a cat. TOMASOVIC FABIAN 39 pt

1° NETTO 3a cat. POSTAL UMBERTO 42 pt

1° NETTO 2a cat. TORRESANI CORNELIO 38 pt

1° NETTO 1a cat. FELICETTI RICCARDO 42 pt (nella foto primo da destra)

1° LORDO PFOESTL FRANZ 37 pt

Al rientro ricca premiazione composta da moltissimi premi provenienti dal pro-shop del circolo tra cui abbigliamento sportivo da golf e attrezzatura e una deliziosa cena.

Un caloroso ringraziamento all’amministrazione nella persona di Luca Borzaga, al Presidente del Circolo Renato Minnei per aver organizzato e regalato questa speciale giornata di sport e festa! Cogliamo l’occasione per effettuare ulteriori ringraziamenti in particolare, i presidenti in carica che sono venuti qui in Val di Non per giocare questa gara della Coppa dei Presidenti 2022.

Un ringraziamento è andato agli ex presidenti del Dolomiti Golf Club, Francesco Zambonin, Moreno Trisorio, Riccardo Felicetti, il Consiglio del Circolo, la Segreteria, i Greenkeeper, l’Anaunia Golf, il Ristorante 7 Iron e Vanda Liber.

di Ch. Pa.