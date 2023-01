Addio a Gianluca Vialli, aveva radici in Trentino

venerdì, 6 gennaio 2023

Cles (Trento) – Cordoglio in Val di Non per la scomparsa di Gianluca Vialli. I nonni del campione di calcio morto oggi a Londra all’età di 58 anni, erano originari del Trentino, in particolare della Val di Non, poi si trasferirono a Cremona.

Gianluca Vialli è nato a Cremona il 9 luglio 1964, quinto e ultimo figlio di una famiglia benestante, mosse i primi passi calcistici nelle fila della formazione grigiorossa per poi militare e conquistare importanti trofei con la Sampdoria, Juve, Chelsea e la Nazionale azzurra. Grande il cordoglio del mondo del calcio e la vicinanza alla famiglia di Vialli.