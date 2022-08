Windsurf, vittoria di Edoardo Rasponi alla Coppa Primavela Techno 293

mercoledì, 31 agosto 2022

Torbole – Grande soddisfazione al Circolo Surf Torbole per la vittoria di Edoardo Rasponi (Arco) alla Coppa Primavela FIV, primissimo appuntamento sportivo per i bambini della vela e del windsurf, che si sono ritrovati a Salerno per un evento che rimarrà nella memoria per tutti i partecipanti per lo spirito di aggregazione e condivisione. Un bel risultato soprattutto perchè premia il continuo impegno del Circolo presieduto da Armando Bronzetti, che lavora con passione su tutti i fronti, raccogliendo vittorie e tante soddisfazione dai più piccoli che si avvicinano alla disciplina, fino ai più grandi, che vengono accompagnati nel percorso olimpico finchè non vengono poi accolti dalla Federazione Italiana Vela e dai gruppi sportivi militari, come successo ad esempio con Nicolò Renna ora con le Fiamme Oro/Polizia e con gli atleti dell’iQFoil Youth, tutti in squadra nazionale azzurra FIV. E’ dunque con grande gioia che tutta la comunità windsurfistica del Garda Trentino e di Torbole in particolare ha accolto questa bella notizia, che riporta la Coppa Primavela al Circolo Surf Torbole, dopo quella del 2019 conquistata da Mathias Bortolotti e prima ancora da Nicolò Renna.

È stata una bellissima Coppa Primavela, con 9 prove disputate per entrambe le flotte in gara (Coppa Primavela e Coppa del Presidente rispettivamente per i nati nel 2012-2013 e 2011 per quanto riguarda il windsurf): prime prove del mattino con vento debole, poi la brezza termica entrava nel pomeriggio con punte di 12-14 nodi, condizioni ideali per fare regatare i piccoli. Rasponi ha combattuto fino all’ultima prova con il siciliano Vincenzo Clausi, che nonostante la vittoria nell’ultima prova, è rimasto dietro ad Edoardo di due punti; alle spalle dei primi due l’altoadesino Jan Oprandi, del lago di Caldaro.

Il commento del coach Giangaspare Carta:“Sono molto contento della nostra vittoria: Edoardo Rasponi è un 2013 ed ha messo in riga anche tutti i 2012 che avevano un anno di esperienza più di lui. Ha regatato molto bene seguendo sempre i miei consigli e sono certo che un bel futuro lo attende.

È stato veramente una grande emozione salire sul gradino più alto del podio insieme a lui, la felicità di questo bambino mi ha ripagato di tutti gli sforzi compiuti negli ultimi 6 mesi. Voglio sottolineare la bellissima prestazione anche di Luis Burkhart nella Coppa del Presidente: un ottavo pari merito, ad un punto dal sesto. Luis, alla prima regata della sua vita, ha dimostrato di essere un vero talento, così come aveva fatto intendere in allenamento. Divertimento e tanta voglia di fare per la nostra quota rosa rappresentata da Tea Bert e Julia Miorelli, giovanissime che certamente avranno il tempo di crescere tecnicamente nel prossimo futuro.

Ora si è impegnati con i campionati Italiani giovanili (under 16) sempre a Salerno e anche qui il Circolo Surf Torbole potrà dire la sua.