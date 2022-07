Weekend in e-bike su strade e sentieri di Ponte di Legno

mercoledì, 20 luglio 2022

Ponte di Legno – Una grande iniziativa rivolta a giovani e appassionati di ogni età di e-bike è in programma sabato 23 e domenica 24 luglio a Ponte di Legno (Brescia). L’evento “Weekend in e-bike” è promosso dalla Pro loco dalignese e sarà guidato in entrambe le giornate da Massimiliano Faustinelli. La partenza sarà dal Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno.

Il 23 luglio – day 1 – sarà proposto un percorso guidato Mountain da Ponte di Legno a Case di Viso e Sant’Apollonia con spiedo e drink, quindi animazione gadget. Iscrizione 15 euro

Invece il 24 luglio – day 2 – è in programma il percorso guidato Road da Ponte di Legno al Passo Gavia a 2618 metri. Partecipazione gratuita e gadget.

Le iscrizioni al Day1 o al Day2 oppure a entrambe presso Infopoint di corso Milano a Ponte di Legno.

Per entrambe le giornate la partenza sarà dal Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno, con possibilità di noleggio e-bike a prezzo convenzionato.