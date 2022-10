Volley, SuperLega: lotta e show con la Lube, un punto per Trento

venerdì, 21 ottobre 2022

Trento – L’atmosfera della BLM Group Arena e l’apporto del pubblico di casa rigenerano un’Itas Trentino ancora incerottata, aiutandola a guadagnare un punto prezioso in classifica pur dovendo fare i conti con la terza sconfitta consecutiva in campionato. Questa sera, di fronte ad oltre 2.700 tifosi, la formazione gialloblù ha trascinato al tie break i Campioni d’Italia in carica della Cucine Lube Civitanova, cedendo solo di due punti dopo due ore e mezza di battaglia, che ha riservato emozioni e capovolgimenti di fronte e punteggio sino al termine. Foto di Marco Trabalza.

Il match, collocato in tale data perché in quella originaria entrambe le squadre saranno di scena a Cagliari per la Final Four di Del Monte® Supercoppa 2022, ha visto i padroni di casa partire a spron battuta grazie a muro (alla fine 19 vincenti, cinque solo di Lavia e Podrascanin) e battuta, fondamentali che hanno esaltato il pubblico trentino. Avanti 2-0, la squadra di Lorenzetti ha però subito la rimonta degli avversari, bravi ad utilizzare la panchina (Nikolov 19, Gabi Garcia 16) per invertire la tendenza, ma ha comunque dimostrato sino in fondo di poter lottare alla pari con un quotatissimo avversario. La prova di Depalma (che ha sostituito Sbertoli in cabina di regia) in questo senso è stata decisamente positiva, grazie ad una intesa sempre migliore con Lavia (best scorer con 32 punti) e Michieletto (22). Basi da cui ripartire in vista della gara di domenica, sempre alla BLM Group Arena contro Cisterna.

La cronaca del match. Per la seconda partita casalinga della sua stagione, l’Itas Trentino deve ancora fare a meno di Sbertoli (ai box per una lesione agli addominali); Lorenzetti conferma quindi il suo giovane sostituto Depalma in regia, Kaziyski opposto, Lavia e Michieletto schiacciatori, Lisinac e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. La Cucine Lube risponde con De Cecco al palleggio, Zaytsev opposto, Yant e Bottolo in banda, Anzani e Chinenyeze centrali, Balaso libero. In avvio i padroni di casa provano a fare la voce grossa con servizio e muro, spingendosi sovente avanti (3-1 e 7-5); con Depalma in battuta (anche un ace diretto) arriva un ulteriore strappo (+4, 10-6), reso ancora più ampio in seguito dalla battuta punto di Michieletto (12-7, time out Blengini), dall’errore a rete di Zaytsev e dal block di Podrascanin su Bottolo (14-7). Il tecnico degli ospiti corre ai ripari, inserisce Nikolov in posto 4, ma Alessandro continua la sua lunghissima serie al servizio, che propizia break point sino 17-7. La Cucine Lube prova a rialzare la testa (17-10), ma dopo il time out opportunamente speso da Lorenzetti Trento riparte con ancora maggiore carica (21-12) e chiude in fretta i conti portandosi avanti 1-0 già sul 25-17.

Dopo il cambio di campo i marchigiani provano a reagire; risalgono dal 5-3 al 6-9 (time out di Lorenzetti), alzando la saracinesca su Kaziyski. L’Itas Trentino non ci sta e replica con i muri di Podrascanin ed i servizi di Depalma, che ribaltano nuovamente la situazione (10-9). La battaglia diventa vibrante e bellissima, con le due squadre che non si risparmiano mai e si alternano al comando del punteggio (13-12, 14-15, 17-16). Un muro a uno di Lavia dopo un’azione bellissima produce il +2 interno (20-18), che diventa +3 con un attacco di Kaziyski. Gli ospiti reagiscono sino al 21-20, poi ci pensa ancora Lavia, a suon di attacchi, a blindare il vantaggio (24-20) ed il conseguente 2-0 (25-20).

La contesa riprende nel terzo parziale, con gli spunti dei locali in battuta che producono i primi allunghi importanti (5-3 e 8-6). La Cucine Lube prova la carta verde in banda con Bottolo e Nikolov titolari e il pareggio arriva proprio a quota nove con ace dell’ex Padova. I gialloblù tornano avanti con Lavia (11-9), ma poi ci pensa Nikolov ad invertire di nuovo la tendenza (13-16), costringendo Lorenzetti ad avvicendare Kaziyski con Džavoronok. Gli ospiti con Gabi Garcia in campo hanno però un altro piglio rispetto a prima e incrementano il margine (15-20, 17-23). L’Itas Trentino rialza la testa con Michieletto siglando un parziale di 5-0 (22-23), che però non basta per riacciuffare gli avversari: il muro di De Cecco porta le due squadre al quarto set (22-25).

Dopo il cambio di campo Lorenzetti conferma Džavoronok nel ruolo di opposto; l’equilibrio si spezza di continuo, ma viene spesso ricomposto dalla generosità in difesa delle due squadre (1-3, 5-5, 8-10). Nella parte centrale la Lube accelera, approfittando di qualche sbavatura dei gialloblù (11-14). Kaziyski ritrova il campo ma sbaglia anche lui (13-17), però nel momento più difficile Trento si ridesta e torna a lottare col coltello fra i denti. Michieletto suona la carica col servizio e Podrascanin alza abbassa la saracinesca: 16-17 e poi 18-18 con Lavia che in attacco marca la differenza. Il finale di parziale è al cardiopalma; Bottolo costruisce un nuovo vantaggio (18-21) che l’Itas Trentino annulla (23-23) con Kaziyski e Michieletto. Si va ai vantaggi, dove le due squadre si sopravanzano diverse volte (27-27 e 30-30), fino all’ace di Nikolov che vale il 30-32 e il tie break.

Il quinto set vede l’Itas Trentino subire in avvio il contraccolpo psicologico della sconfitta allo sprint del precedente parziale (3-6), ma in seguito mostrare ancora voglia di lottare; con Lisinac in battuta i gialloblù arrivano sino al meno uno (7-8), poi un muro di Michieletto e due contrattacchi dello stesso Alessandro valgono il sorpasso (9-8). La Cucine Lube con De Cecco riagguanta subito la parità e poi scatta di nuovo con Nikolov (10-13); è l’allungo che assegna definitivamente la gara e i due punti in classifica agli ospiti (13-15).

“Prima della partita ma anche durante la stessa non sapevamo davvero che risultato potesse maturare, segno evidente che in campo si è vista una grande battaglia – ha spiegato al termine della gara l’allenatore dell’Itas Trentino Angelo Lorenzetti – . Abbiamo avuto un buon impatto sul match, sfruttando al massimo qualche passaggio a vuoto degli avversari, ma anche in seguito, quando il livello si è alzato, siamo stati bravi a lottare e a giocare a visto aperto sino alla fine. È un momento particolare a livello di risultati, ma penso che se stessimo lavorando male non saremmo stati in grado di giocare la sfida in questa maniera. Questo campionato non è iniziato come volevamo, ma non ci sono colpe specifiche da ricercare; dobbiamo andare avanti sereni e convinti”.

Domenica l’Itas Trentino tornerà subito in campo alla BLM Group Arena nel weekend; domenica 23 ottobre alle ore 18 è infatti in programma un nuovo impegno casalingo di SuperLega, in questo caso contro la Top Volley Cisterna. Prevendita biglietti già attiva su https://trentinovolley.vivaticket.it/.

Di seguito il tabellino dell’anticipo della quinta giornata di regular season di SuperLega Credem Banca 2022/23 giocata questa sera alla BLM Group Arena.

Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova 2-3

(25-17, 25-20, 22-25, 30-32, 13-15)

ITAS TRENTINO: Michieletto 22, Podrascanin 9, Kaziyski 12, Lavia 32, Lisinac 7, Depalma 3, Laurenzano (L); Džavoronok 2, Cavuto, Nelli, D’Heer. N.e. Pace, Berger, Bernardis. All. Angelo Lorenzetti.

CUCINE LUBE: Chinenyeze 14, De Cecco 4, Bottolo 10, Anzani 5, Zaytsev 5, Yant 5, Balaso (L); Nikolov 19, Gabi Garcia 16, D’Amico, Gottardo, Diamantini. N.e. Sottile Ambrose. All. Gianlorenzo Blengini.

ARBITRI: Goitre di Torino e Giardini di Verona.

DURATA SET: 26’, 27’, 35’, 43’, 22’; tot 2h e 33’.

NOTE: 2.712 spettatori, per un incasso di 24.584 euro. Itas Trentino: 19 muri, 8 ace, 18 errori in battuta, 8 errori azione, 41% in attacco, 44% (21%) in ricezione. Cucine Lube: 13 muri, 7 ace, 15 errori in battuta, 13 errori azione, 38% in attacco, 44% (16%) in ricezione. Mvp De Cecco.