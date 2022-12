Volley: la Trentino Energie piega per 3-0 l’Olympia Padova

domenica, 4 dicembre 2022

Trento – La Trentino Energie batte per 3-0 l’Olympia Padova e continua la propria corsa verso le parti più assolate della classifica. Una prova di grande concretezza e lucidità, in particolare nella prima frazione, che ha visto le argentelle trovarsi sotto anche 14-18, ha permesso loro di festeggiare la seconda vittoria consecutiva (la terza in quattro gare) e di issarsi al quinto posto in classifica a due lunghezze dal Bassano e a tre dal Marzola.

Le ragazze di Mario Martinez hanno saputo fare dell’efficienza il proprio principale punto di forza, come dimostrano i soli 6 errori (+1 fallo) commessi nell’intero incontro a fronte dei 17 (+2 falli) raggranellati dalle ospiti. È stato questo, ancora più del 36% contro 30% in attacco e dei 7 muri contro appena 2 delle padovane, a fare la differenza sabato sera nel match giocato a Cognola. Una vittoria che aggiunge un altro mattoncino nel percorso di crescita della squadra, soprattutto sul piano della consapevolezza.