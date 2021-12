Volley, Bolghera sconfitto a Grassobbio

domenica, 12 dicembre 2021

Grassobbio – La fortuna continua a girare alla larga dai colori arancioneri. Il Ks Rent Bolghera ieri sera, nel nuovo palasport di Grassobbio, ha infatti dovuto mandare giù la sesta sconfitta consecutiva, lasciando punti pesanti, in chiave salvezza, ai padroni di casa. I trentini hanno giocato sempre alla pari, fatta eccezione per il secondo set, e si sono conquistati le occasioni per aggiudicarsi, oltre al primo, anche il terzo e il quarto, ma la mancanza di soluzioni di attacco nei ruoli di palla alta e alcuni episodi sfortunati hanno consegnato le due frazioni ai bergamaschi. Quello che rimane per la classifica è quindi solo il 3-1 (24-26, 25-19, 28-26, 25-23) finale.

Il Ks Rent ha dovuto fare a meno per l’ultima volta dei due registi Consolini e Zoppellari, squalificati, di Cristofaletti, e ha provato ad utilizzare Polacco per due set nonostante un dolore alla gamba destra che lo ha poi costretto a fermarsi. La squadra ha comunque combattuto con coraggio, guidata dal giovane Andreolli, che anche stavolta si è ben comportato, ma non è bastato.

A referto è andato anche l’opposto Massimo Maniero, classe 1980, tesserato dal Bolghera poche ore prima del match nel tentativo di offrire qualche alternativa a Matteo Saurini in quel ruolo una volta che l’esperto giocatore padovano avrà ritrovato il ritmo partita. Nel breve periodo, ad ogni modo, tutte le attenzioni sono concentrate sul derby di venerdì sera contro il Lagaris.