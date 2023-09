Vione, la prima volta dell’Adamello Vertical Kilometer è nel segno degli Azzurri: i risultati

domenica, 17 settembre 2023

Vione – Il programma di Adamello Ultra Trail 2023 si è ufficialmente aperto oggi con le Adamello Series, gli eventi collaterali legati alla corsa sui camminamenti della Grande Guerra. A Vione (BS) sono stati circa 200 gli atleti e appassionati di tutte le età impegnati sin dal mattino nelle tre gare di Adamello Vertical Kilometer, e nell’Adamello Trail Junior del pomeriggio. Foto di Mauro Mariotti.

L’Adamello Vertical Kilometer, al debutto assoluto sui sentieri del comprensorio Pontedilegno-Tonale, si è svolto in tre versioni: competitiva, slow e junior. 3,9 km e 1000 m di dislivello per le categorie assolute, 3 km e 700 m per la versione Junior.

Tra i partenti nelle competizioni agonistiche anche una delegazione di atleti della nazionale FISKY di Skyrunning, guidata dal commissario tecnico Roberto Mattioli, e sono stati proprio i runner in maglia azzurra a fare la voce grossa, conquistando tutti i titoli in palio.

Nella categoria maschile è stato Marcello Ugazio, Campione Italiano e Vice-Campione Mondiale, ad aggiudicarsi la prima edizione assoluta di Adamello Vertical Kilometer in 37:48, precedendo un altro atleta di grande livello come Davide Magnini (39:09), originario di Vermiglio, all’ombra del Tonale, e il giovane Peter Cesare Bettoli (40:33).

Nella gara femminile, il successo è andato invece alla Vice-Campionessa Europea Corinna Ghirardi (47:52), che sui sentieri di casa (nativa di Malonno e residente a Ponte di Legno in Alta Val Camonica) ha sbaragliato la concorrenza di Valentina Garattini (50:56) e Monica Vagni (51:38). Nella Vertical Junior (15-18 anni) si è imposto Davide Gadin in 31:05, davanti a Paolo Gianola (31:28) e Riccardo Chiolerio (33:23)

Nel pomeriggio, sempre con partenza da Vione, si è svolto anche il consueto appuntamento con l’Adamello Trail Junior, che ha rappresentato ancora una volta l’occasione per avvicinare anche i più piccoli alla disciplina della corsa in montagna.

Soddisfazione nelle parole dell’organizzatore di ASD Adamello Ultra Trail: “Volevamo un deciso passo avanti per il nostro evento – ha commentato il responsabile Paolo Gregorini – e abbiamo aggiunto un evento completamente nuovo in tre diverse formule. La risposta degli atleti e la presenza della nazionale FISKY ci restituiscono un ottimo riscontro che ci fa guardare con ancora maggiore fiducia al prossimo weekend”.

Giovedì 21 settembre dalle 14 inizieranno i preparativi per il main event di Adamello Ultra Trail, con l’apertura dell’ufficio gare e il ritiro dei pettorali presso il Centro Eventi di Vezza d’Oglio (Brescia). Venerdì mattina alle 7:00 partirà l’Adamello Trail da 100 km, seguito alle 9:00 dall’Ultra Trail da 170 km, mentre l’ultima partenza sarà quella della Short Trail da 35 km, in programma sabato alle 14:00 da Monno (Brescia).