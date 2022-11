Vezza d’Oglio, l’Unione Sportiva festeggia il mezzo secolo

sabato, 26 novembre 2022

Vezza d’Oglio (Brescia) – L’Unione Sportiva Vezza d’Oglio festeggia il mezzo secolo. Un traguardo importante che viene ricordato stasera al Centro Eventi Adamello. Nel corso dei decenni si sono alternati come presidenti e direttori figure storiche come Antonio Orsatti, Valentino Citroni, Giacomo Gregorini e Walter Rizzi. A quest’ultimo – riferimento del sodalizio per decenni – è stato intitolato lo stadio comunale. Walter Rizzi è ricordato dal Csi Vallecamonica “come sportivo a tutto tondo che ha dato tutto per la propria società sportiva, l’Unione Sportiva Vezza d’Oglio, ma che non ha mai fatto mancare il suo apporto nemmeno al Comitato Camuno del CSI”.

L’attuale presidente dell’Us Vezza d’Oglio, Marcello Orsatti, con il direttivo ha organizzato la festa dei 50 anni di fondazione: l’Unione Sportiva ha iniziato l’attività con sci ed atletica leggera, poi ha puntato su calcio e pallavolo. Storica la collaborazione calcistica con Edolo e Malonno e la nascita di Nuova Camunia che milita nella Terza categoria.

Questa sera è in programma una serata per i 50 anni dell’Unione Sportiva Vezza d’Oglio con cena e un concerto rock al Centro Eventi Adamello.