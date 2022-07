Vela: J/70 Cup, prime regate a Riva del Garda

venerdì, 15 luglio 2022

Riva del Garda – Serie completa di tre prove nella prima giornata di J/70 Cup a Riva del Garda (Trento): la “Wind Factory” gardesana ha accolto i settanta equipaggi partecipanti, provenienti da sedici nazioni, con condizioni impeccabili e un’Ora ben stesa con raffiche oltre i 20 nodi.

In una flotta competitiva e molto equilibrata, a centrare le prime tre vittorie della serie sono state, nell’ordine, Viva di Alessandro Molla, Five For Fighting di Tommaso De Belliss Vitti e DAS Sailing Team di Alessandro Zampori (nella foto © Zerogradinord).

Come sempre nella J/70 Cup, tuttavia, è stata la costanza a premiare i primi del ranking: così, con parziali di 4-4-6, il leader della classifica dopo la prima giornata è la Svedese Intermezzo, dell’armatore e timoniere Jonas Kjellberg, seguita, con 6 punti di ritardo, dalla Statunitense Rowdy di Richard Witzel. Il primo degli Italiani nel ranking è Yan Inghilesi (13-12-9 i parziali odierni), terzo overall, seguito a breve distanza da Inner Circle di Giuseppe Di Stefano e Midlife Crisis di Bruce Golison, altro portacolori Americano.

Si aprono i giochi anche nella divisione Corinthian, dove a regolare il ranking è La Femme Terrible di Mauro Brescacin, seguito da Aniene Young di Luca Tubaro, in lotta per la vittoria della J/70 Cup 2022 Corinthian, e dalla Svizzera Aiola di Stefan Serger.

Nella seconda giornata di regate, lo start è previsto alle ore 13.00, per sfruttare ancora una volta la calda Ora gardesana.

La J/70 Cup 2022 è supportata da Lincoln International, Sail Racing, Alphazer, Garmin, Armare Ropes, Savona Shipyard, Girmi, Resolfin e Serena Wines. J/70 Italian Class è orgogliosa di supportare le iniziative di OneOcean Foundation.