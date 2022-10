Vela, i risultati della 69a Regata dell’Odio sul Garda

lunedì, 17 ottobre 2022

Gargnano – La 69a Regata dell’Odio si è corsa nell’alto Garda di Lombardia sulla rotta Gargnano, Forbiscile di Tignale. Scattata da Marina di Bogliaco, il trofeo ha visto in acqua le classi monotipo e alla pattuglia dell’Orc. Vento leggerissimo che si apre più si sale verso le boe a nord di Forbisicle e della Limonaia del Prato di Tignale, un breve su è giù prima tornare a Bogliaco.

Vince l’Orc ed è primo sul traguardo l’ex Machete, un progetto del ravennate Gio’ Ceccarelli (ora “Pora”), tornato alle regate dopo un lavoro di ristrutturazione. Al timone c’era Claudio Tonoli che sul traguardo finale precede l’Asso 99 condotto dall’ex gloria delle classi olimpiche Albino Fravezzi.

Il “Pora”, è il fiumiciattolo che scende a lago in quel di Limone, dove ha sede il Circolo Velico locale. In regata, nella Stazza Orc, precede il Protagonist 7.5 “Folegandos” condotto da Pietro Bembo, terzo il grande Grand Soleil 42 “Stradivaria” della famiglia Rossi, quarto l’Ufetto 22 “Magica” di Fabrizio Albini, quinto il Joker del desenanese Stefano Ferretti con Francesco Crippa.

I Dolphin 81 vanno al “Twister-Sterilgarda” della famiglia Bocchio e al timone Mattia Polettini. Regola la barca portata da Alfredo Quartini, terza Carolina Quadrelli, prima dama e prima dei Dolphin Mr. I Fun, vedono primo Andrea Cremonesi, seguito da Paolo Taglietti, ed il promoter della Polisportiva San Felice Angelo Capello. Gran bella regata tra i Protagonist 7.5 con lo “Spirito Libero” di Claudio Bazzoli che vince con al timone Davide Bianchini, secondo è Umberto Grumelli con “Avec Plaisir”. Negli Asso 99 come detto si impone la gloria olimpica veronese Albino Fravezzi. Per il Club di Gargnano la chiusura stagione sarà ora con i giovani dell’Optimist con in palio il trofeo che ricorda Antonio Danesi.