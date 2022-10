Vela, alla 29er Eurocup in testa i fragliotti Demurtas-Santi

domenica, 23 ottobre 2022

Riva del Garda (Trento) – Ben 150 equipaggi, 19 nazioni e quattro giorni di regate per la tappa finale della 29er Eurocup, gli skiff giovanili che hanno sempre più successo. A Riva del Garda (Trento) l’ultima regata stagionale per la Fraglia Vela Riva e la penultima sul Garda Trentino per questo 2022 (nella foto © Emilio Santinelli l’inizio della 29er Eurocup).

Giornata decisamente autunnale la prima delle quattro in programma per la tappa finale della 29er Eurocup, appuntamento ormai fisso per la flotta giovanile del doppio acrobatico, che rappresenta il gran finale anche per le regate organizzata dalla Fraglia Vela Riva, che fin dall’inizio ha creduto in questa classe e che oggi ha tra gli equipaggi protagonisti anche i propri. Dopo la perturbazione di sabato, in questa prima giornata il vento da nord è durato anche fino il primo pomeriggio, anche se è andato inesorabilmente a calare, permettendo comunque la disputa di due regate con circa 11 nodi (nella seconda prova solo in partenza). La flotta di 150 equipaggi è stata divisa in due batterie, che hanno regatato in un solo campo di regata, posizionato dallo staff del circolo organizzatore e del Consorzio Garda Trentino Vela, coordinati dal Comitato di regata FIV. Ed è subito l’Italia e l’equipaggio portacolori della Fraglia Vela Riva Demurtas-Santi, che con due primi si è portato al comando della classifica generale, seguito da due equipaggi francesi, Francia 13 con Goron-Clochard (3-1) e Francia 3 Revil-Devaux (5-2). Primo equipaggio misto, ottimo quarto, quello formato dagli irlandesi Clementine e Nathan Van Steenberge. In testa tra le ragazze le svedesi Tea Zeeberg e Comelia Widestam. Lunedì partenza prevista alle 10.

Classifiche: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/5011/event?name=29er-eurocup-final