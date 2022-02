Vela, Achab e Insolente nella Winter Cup del Garda a Gargnano

domenica, 27 febbraio 2022

Gargnano – Seconda tappa sul Garda lombardo per la “Winter Cup”, il Campionato Invernale del Circolo Vela Gargnano, che ha, in verità goduto, di una bella giornata primaverile ( Foto di Mario Rota-classe Dolphin ’21).

In mattinata un Pelèr aggressivo (il classico vento da Nord) ha ritardato la partenza, avvenuta con il giro d’aria da Sud nel primissimo pomeriggio. Subito il via a due belle prove che il Club organizzatore ha voluto dedicare a Lorenzo Magrograssi, storico velista lacustre (Campione Italiano FD nel 1968), scomparso la scorsa settimana. Nelle regate la somma dei due piazzamenti ha portato sulla vetta di giornata “Achab-Azimut” (Cv Gargnano), la barca della famiglia Nassini con Luca alla barra del timone, anche primo timoniere armatore. Un secondo ed un primo i piazzamenti. Secondo è l’inedito, ma agguerrito equipaggio del “Chinook” (Cv Gargnano) di Franzoni, a bordo Matteo Giovanelli e Paolo Virgenti, da qualche mese uno dei costruttori di questa carena visto che ha trovato lavoro proprio alla Maxi Dolphin di Erbusco. Terzo è Giovanni Perani che con il suo “Insolente” (Fraglia Desenzano) aveva vinto la prima manche. Segue il bravo e appassionato Francesco Crippa di N’do it. Poi ci sono le barche di Paolo Cattaruzzi, Costa, Bizzarri, Ferretti, Maria Gallotti e Anna Gaia.

La Winter gargnanese aveva visto primo, in occasione di gara 1, in contemporanea con il Trofeo dell’Odio dell’ottobre 2021, il “Twister” di Polettini-Bocchio, assente nel Day 2, secondo Giovanni Perani, terzo Luca Nassini. La classifica provvisoria vede così ora primo “Insolente” di Perani davanti a Nassini (ma con lo stesso punteggio), terzo Crippa. Lo spareggio finale è affidato alle ultime due giornate in contemporanea con il Trofeo Roberto Bianchi del 18-19 marzo con tutte le flotte dei monotipi e Orc Mini Altura, quella flotta che il 20-22 maggio correrà sempre sul Garda di Gargnano il Campionato Italiano Assoluto Mini Altura 2022.