Vallecamonica Vertical: a Malegno trionfano Sara Bottarelli e Marcello Ugazio

lunedì, 18 settembre 2023

Malegno (Brescia) – Grande serata di sport a Malegno (Brescia). La formula notturna Vallecamonica Vertical, terz’ultima prova del circuito Valle dei Segni Mountain Cup, ha richiamato appassionati e residenti che hanno assistito alla gara e al termine hanno applaudito atlete e atleti.

Sara Bottarelli tra le donne e Marcello Ugazio tra gli uomini hanno trionfato alla quarta Vallecamonica Vertical. Organizzata dal 2019 dall’Atletica Ci.Ma in collaborazione con il Gruppo Escursionistico Malegno, la gara Vallecamonica Vertical 2023 è stata spettacolare con atleti e atlete che hanno affrontato un percorso tra strada asfaltata, sentieri e bosco, con un dislivello di 750 metri.

La classifica: nella prova femminile Sara Bottarelli (Freezone) ha percorso in 32’56” l’itinerario battendo Corinna Ghirardi (Us Malonno) 34’21” e Stefania Cotti Cottini (Legnami Pellegrinelli) 36’16”, mentre in campo maschile trionfo di Marcello Ugazio in 26’58”, secondo Damiano Pedretti (Us Malonno) in 27′ 22”, terzo Sergio Banidi (Atletica Ci.Ma) in 28’32’. I fratelli Malagrida, Luca e Marco, dell’Us Malonno, si sono piazzati al 4° e 5° posto.

Al termine della gara nella palestra di Malegno si sono svolte le premiazioni, quindi pasta party e musica.

di Ch. P.