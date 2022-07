Vallecamonica BikEnjoy, Borno capitale della mountain bike

sabato, 2 luglio 2022

Borno – Grande attesa per la Vallecamonica BikEnjoy, la competizione dedicata al mondo della mountain bike e quinta tappa del circuito Brixia Adventure Mtb, in programma domani, 3 luglio, a Borno (Brescia). L’edizione di quest’anno vede la collaborazione della campionessa olimpica Paola Pezzo, che ha permesso di rendere ancora più prestigiosa la manifestazione, a cui ogni anno partecipano numerosi tra i nomi di spicco della mountain bike, e un ricco calendario di eventi che è stato articolato su due settimane, con il camp academy e un convegno. Domani la gara con al via i campioni Leonardo Paez, Alexey Medvediev, il camuno Cristian Cominelli, Daniele Mensi e Juri Ragnoli.

Il percorso è articolato su 48 chilometri e un dislivello di 1.950 metri, con partenza da Ogne di Borno. L’ultima parte del tracciato è impegnativa: da Sommaprada, la frazione più alta di Lozio, i biker arriveranno fino ai monti di Cerveno attraverso una salita sterrata, quindi un tratto spianato prima di affrontare una discesa in single track in mezzo al bosco, che li condurrà sul sentiero della “resistenza” e dopo 4 chilometri di salita lenta si arriva in Pat, in territorio di Ossimo, dopodiché si prosegue verso il centro abitato di Ossimo Superiore e da lì si immetteranno sulla strada che lì porterà all’arrivo, in piazza a Borno.

Il programma prevede alle 7 di domani il ritrovo in piazzale Mercato a Borno ed alle 9 la partenza in località Ogne della categoria Elite, seguita dalle altre categorie. L’arrivo, e la festa, in piazza Giovanni Paolo II a Borno.