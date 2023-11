Valle Camonica, svelati i premi al merito sportivo e fair play

martedì, 14 novembre 2023

Breno – Premio al merito sportivo delle Valle Camonica e premio fair play. L’assessore allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica, Massimo Maugeri e il presidente del Panathlon Ottavio Bonino hanno presentato i due premi.

L’assessorato allo Sport Comunità Montana di Valle Camonica, con l’obiettivo di valorizzare le giovani eccellenze della Valle Camonica, riconoscere il merito nella pratica sportiva e sensibilizzare, attraverso esempi positivi ed illustri, tutte le persone che praticano lo sport o che intendono avvicinarsi alle sue diverse discipline, ripropone anche per il 2023 il Premio al merito sportivo della Valle Camonica (nella foto da sinistra Maugeri e Bonino).

Istituito per la prima volta nel 2017, ha lo scopo di “riconoscere, incentivare e sostenere la pratica sportiva in ambito giovanile, valorizzando il talento e il merito sportivo con particolare riferimento a competizioni di rilievo nazionale e internazionale, in grado di promuovere anche l’immagine della Valle dei Segni”.

Il Premio al merito sportivo della Valle Camonica è promosso con la collaborazione e il supporto finanziario del Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica, e in sinergia con i vari Enti e soggetti istituzionali operanti sul territorio.

Sono sei quest’anno le Sezioni istituite all’interno del Premio:

1. Sezione ATLETI, alla quale possono partecipare tutti gli atleti che rispondono ai requisiti richiesti e che si sono particolarmente distinti, nel corso dell’anno 2023, nella loro disciplina sportiva individuale avendo raggiunto importanti risultati in manifestazioni e campionati nazionali o internazionali.

2. Sezione SQUADRE, alla quale possono partecipare solo team, squadre e collettivi che hanno raggiunto importanti risultati in manifestazioni e campionati sportivi a livello nazionale o internazionale.

3. Premio SPORTIVO CAMUNO DELL’ANNO che potrà essere assegnato all’atleta che, per i suoi straordinari meriti sportivi, ha dato particolare lustro allo sport e al territorio della Valle Camonica.

4. Premio EVENTO SPORTIVO DELL’ANNO che premierà il comitato organizzatore, l’associazione o la società sportiva della Valle Camonica per la capacità dimostrata nell’organizzare eventi sportivi complessi e di significativo impatto anche turistico.

5. Premio CUORE SPORTIVO che potrà essere assegnato a uomini o donne che si sono particolarmente distinti nella diffusione e promozione della pratica sportiva e nell’educazione ai valori dello sport.

6. Premio FAIR PLAY (novità 2023) istituito in collaborazione con l’Associazione Panathlon Club di Vallecamonica.

Per la sezione Atleti, gli sportivi non devono aver superato i 25 anni di età e comunque essere nati nell’anno 1998 e seguenti; devono essere nati e aver risieduto nel territorio dei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica per almeno 10 anni; devono essere residenti nel territorio dei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica. Verranno premiati gli atleti che hanno avuto riconoscimenti e che si sono classificati sul podio in competizioniinternazionale e in second’ordine nazionali.

Per la sezione Squadre, le stesse devono avere sede legale nei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica; essere iscritte ad una Federazione sportiva o altro Ente di promozione sportiva. Verranno premiate le squadre che si sono affermate in competizioni internazionali e nazionali.

Sia per gli Atleti che per le Squadre si farà attenzione, in fase di istruttoria delle domande pervenute, a valorizzare le diverse categorie e discipline sportive, riconoscendo il premio ai primi migliori classificati in ognuna di esse.

La valutazione delle candidature pervenute e l’attribuzione del premio saranno effettuati da una commissione composta da giornalisti ed esperti di settore nominati dall’Assessorato allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica.

Per il Premio Sportivo Camuno dell’anno: sarà premiato l’atleta che ha raggiunto risultati di straordinaria importanza rappresentando l’eccellenza del territorio nella pratica sportiva. Il premio viene assegnato dalla Commissione.

Per il Premio Evento Sportivo dell’anno: possono essere premiati Comitati Organizzatori, Associazioni o Società sportive che si sono distinti nell’organizzazione di eventi complessi e di particolare impatto per il territorio e per la sua immagine turistica. Il premio viene assegnato dalla Commissione.

Per il Premio Cuore sportivo: possono essere premiati uomini e donne di particolari meriti nell’organizzazione della pratica sportiva, per il contributo dato nel promuovere l’immagine della Valle Camonica, la Valle dei Segni, come territorio di sport e di ospitalità. Il premio viene assegnato dalla Commissione.

Per il Premio Fair Play: verrà assegnato al candidato (persona o associazione), che si è distinto per il miglior gesto sportivo ispirato ai principi di correttezza (fair-play), rilevando comportamenti lodevoli e di buon esempio nel favorire, promuovere e praticare i valori dello sport. Sarà l’Associazione Panathlon Club di Valle Camonica che individuerà, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport della Comunità Montana, i soggetti idonei alla candidatura del premio, anche attraverso segnalazioni di associazioni sportive, di istituti scolastici e di altre organizzazioni sociali, religiose e sportive che operano sul territorio.

L’ammontare del Premio prevede un massimo di: 500 euro per gli atleti e di 1.000 euro per le squadre.

Il numero dei premi assegnati e gli importi verranno parametrati in funzione al numero di domande che perverranno presso l’Assessorato allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica e in base alle disponibilità di bilancio.

Al miglior “Sportivo Camuno dell’anno”, al miglior “Evento Sportivo dell’anno”, al “Cuore Sportivo”, al Premio “Fair Play”, verranno assegnati dei premi d’onore. La consegna dei premi sarà effettuata nell’ambito di una cerimonia pubblica

L’Assessore allo Sport della Comunità Montana Massimo Maugeri, confermando questa iniziativa, si dice soddisfatto per l’importanza che questa ha assunto nel panorama valligiano: “Il Premio al Merito Sportivo dà la possibilità alle tante persone che a diverso livello si sacrificano nella pratica sportiva e riescono ad ottenere importanti risultati a livello nazionale ed internazionale. Ricordo che dietro questi risultati c’è un grande lavoro ed un enorme sacrificio di questi atleti, delle loro famiglie e delle società sportive che li supportano. Per questi motivi il Premio al Merito Sportivo vuole dare risalto ed il giusto riconoscimento a tutto questo movimento, che porta lustro anche all’intera Valle Camonica”.

La novità di quest’anno è il Premio Fair Play, inserito in collaborazione con il Panathlon di Valle Camonica. A tal proposito il presidente del Panathlon Ottavio Bonino dichiara: “Per il Panathlon, associazione che opera sul nostro territorio da oltre 35 anni, è un onore poter collaborare per l’assegnazione di questo importante Premio, che racchiude i principi e gli ideali olimpici, ispirati all’etica, alla solidarietà, all’uguaglianza per unire attraverso lo sport, come dice il nostro motto: ludis lungit ”.

Chi intende beneficiare dei premi deve presentare richiesta al presidente della Comunità Montana di Valle Camonica tramite l’apposita modulistica, reperibile sul sito www.cmvallecamonica.gov.it, e mediante inoltro della documentazione alla mail: uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it entro le 12 del 4 dicembre 2023.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio Cultura e Valorizzazione del Territorio della Comunità Montana di Valle Camonica solo scrivendo alla mail uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it.