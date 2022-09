Trial, weekend Mondiale a Ponte di Legno: 80 piloti in gara

giovedì, 15 settembre 2022

Ponte di Legno – Un week-end Mondiale a Ponte di Legno (Brescia) con i fuoriclasse del trial. Da domani – venerdì 16 settembre – a domenica 18, l’Alta Valle Camonica ospiterà l’ultima tappa del campionato iridato: 80 piloti della “moto che salta come uno stambecco” provenienti da oltre 20 nazioni si sfideranno lungo uno spettacolare percorso tra la Val Sozzine e Valbione. La località camuna conferma la sua vocazione sportiva con un evento che impreziosisce una programmazione già ricchissima.

Tra salite, discese e ostacoli da superare, gli specialisti della “moto che salta come uno stambecco” troveranno nella Val Sozzine e in Valbione uno scenario ideale. A Ponte di Legno si svolgerà il “2022 Hertz Fim Trial World Championship”, sesta e ultima tappa del Mondiale di trial, valida anche come Gran Premio d’Italia: un evento che esprime al meglio il connubio tra spettacolo sportivo e naturalistico.

Saranno circa 80 i piloti in gara, tra TrialGP (la categoria massima) e Trial2 maschili e femminili, provenienti da oltre 20 nazioni. Tra i più attesi, il fuoriclasse spagnolo Toni Bou e Matteo Grattarola, dominatore assoluto a livello italiano e vincitore di 2 titoli iridati nella classe Tr2. Il tracciato si svilupperà lungo 12 prove speciali definite “zone”, realizzate tra l’abetaia ai piedi della Val Sozzine, sotto le cascate di Valbione e il prato di fronte alla cabinovia Pontedilegno-Tonale, dove è prevista l’esibizione finale sui sassi. Partenza e arrivo sono fissati al palazzetto dello sport di Ponte di Legno, quartier generale della manifestazione: è qu i che verranno accolti i piloti e gli ospiti e che si terranno le premiazioni, oltre alle varie iniziative collaterali.

La presentazione dei rider avrà invece luogo in piazza XXVII Settembre domani sera – venerdì 16 settembre, alle 19 – seguita da una sessione di autografi: il pubblico avrà così l’occasione di incontrare i protagonisti del Mondiale, che si sfideranno nelle due gare in programma sabato e domenica, entrambe al via alle 9. Il percorso sarà facilmente raggiungibile dal palasport a piedi o con bus navetta.

Un anno fa, proprio di questi tempi, a Ponte di Legno si era disputata una prova del campionato italiano di trial: in quell’occasione la risposta degli appassionati, in termini di presenze e coinvolgimento, era stata piacevolmente sorprendente. E il Mondiale non sarà certo da meno, vista la partecipazione di tantissimi campioni della disciplina. “Ponte di Legno si dimostra una volta di più capace di presentare manifestazioni di rilievo internazionale. Questo appuntamento conferma l’interesse del nostro comprensorio a promuovere lo sport a 360°”, afferma il sindaco di Ponte di Legno Ivan Faustinelli.

Una vocazione, quella del borgo dell’Alta Valle Camonica, che trova concreto riscontro nel calendario di eventi internazionali ospitati nel 2022: dopo i due dedicati al pattinaggio artistico a rotelle (il Trofeo internazionale delle Alpi tra gennaio e febbraio e il campionato italiano tra giugno e luglio), infatti, a Ponte di Legno si svolgeranno dal 23 al 25 settembre la “Adamello Ultra Trail” (manifestazione podistica d’alta quota), e dal 13 al 18 dicembre due gare di Coppa Europa di sci alpino femminile (entrambe di Gigante), due di Coppa del mondo di sci alpinismo e una di ciclocross.

La prova del Mondiale di trial è organizzata dal Moto Club Dynamic Trail, con la partecipazione del Consorzio Pontedilegno-Tonale.