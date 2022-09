Trial: iniziato il lungo weekend mondiale a Ponte di Legno

venerdì, 16 settembre 2022

Ponte di Legno (An. Pa.) – E’ iniziato il lungo weekend mondiale a Ponte di Legno (Brescia). Sono stati allestiti i due paddock, al palazzetto dello sport in viale Venezia e in piazzale Cida, i piloti hanno già visionato e provato i dodici campi gara allestiti dal Moto Club Dynamic Trial di Darfo Boario Terme (Brescia) guidato da Roberto Mazzola e i team si stanno preparando alla due giorni di gare.

“Tutto è pronto – commenta Roberto Mazzola -. Domani e dopodomani a Ponte di Legno ci sarà un grande spettacolo, con i migliori campioni a livello internazionale in gara”. Sono infatti 80 i piloti, provenienti da oltre 20 nazioni, che si sfideranno sui tracciati allestiti tra Val Sozzine e Valbione, con alcune prove – in modo particolare zona Cascata e alla partenza della cabinovia – che si annunciano spettacolari.

E’ un evento agonistico importante per l’Alta Valle Camonica, che lo scorso anno a Ponte di Legno e nel passato a Temù, ha già organizzato prove del Campionato Italiano, sempre sotto l’organizzazione del Moto Club Dynamic Trial di Darfo Boario Terme (Brescia). La tracciatura dei campi gara ha visto impegnati negli ultimi due mesi i responsabili del Moto Club Dynamic Trial e una cinquantina di volontari.

Al Paddock allestito al Palazzetto dello Sport ci sono numerose attrattive per gli appassionati, ma anche per i bambini e le famiglie, oltre agli stand per i gadget dell’evento.

EDUCAZIONE ALLE SICUREZZA – Un angolo speciale è allestito dalla Polizia Stradale di Darfo Boario Terme, con l’Ispettore Cristian Scalvinoni e il sovrintendente Giacomo Salvetti, che svolgeranno attività di educazione alla sicurezza.

Per l’occasione è stato posizionato in viale Venezia di fronte al Palazzetto dello Sport, un furgone della Polizia Stradale, la moto utilizzata per gli interventi in incidenti stradali e un tappeto dove si terranno lezioni a giovani e meno giovani, in particolare i comportamenti da tenere quando si guida una vettura (evitare uso di alcol e stupefacenti) oppure se si è in sella a una moto. Regole base dall’allacciamento delle cinture di sicurezza in auto al casco per chi va in moto, fino ai consigli sul corretto utilizzo del telefonino. Poi un ripasso anche dalle norme del codice della strada. I ragazzi durante l’incontro con gli agenti della Polizia Stradale di Darfo Boario avranno anche l’opportunità di porre domande su come muoversi in sicurezza, in auto, in moto, in bicicletta, a piedi, rispettando se stessi e gli altri.

I SOCCORSI – Camunia Soccorso svolgerà il servizio di assistenza alle gare del Mondiale e già oggi era in forza presente con il presidente Raffaello Colombo e i responsabili partendo da Chiara Valiante che coordina l’attività della diverse postazioni sia al paddock che nei diversi campi gara. E’ presente anche il gruppo Fluviale, per alcune prove che si terranno in Val Sozzine.

I CAMPIONI – Domani il via alla gare del Mondiale con gli occhi sul pluridecorato Toni Bou, e il campione italiano Matteo Grattarola, che daranno spettacolo per conquistare la tappa del Mondiale e concludere in bellezza la stagione agonistica. Domani alle 9 il via allo spettacolo, gran finale domenica con al pomeriggio le premiazioni finali.

© Riproduzione riservata