Tour de France, la volata di Carcassonne è di Philipsen: cade Vingegaard, out Roglic

domenica, 17 luglio 2022

Carcassonne – E’ di Jasper Philipsen la volata che precede l’ultimo giorno di riposo del Tour de France 2022, prima del gran finale sui Pirenei. A Carcassonne, il belga della Alpecin-Deceuninck vince al fotofinish la 15a tappa del Tour de France: anticipando Wout Van Aert e Mads Pedersen. Jonas Vingegaard resta in maglia gialla e si prepara all’ultima settimana della Gran Boucle non nelle migliori condizioni visto che oggi è stato coinvolto in una caduta e ha perso due gregari di lusso quali Kruiswijk e Roglic. In una giornata dove, ancora una volta, altri corridori sono stati fermati dal Covid: Cort Nielsen e Simon Clarke. Martedì si torna in scena coi 178,5 km della Carcassonne-Foix. Foto ©A.S.O. / Charly Lopez.