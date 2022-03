Skicross: agli Assoluti il Trentino conquista otto medaglie

domenica, 6 marzo 2022

Passo San Pellegrino – Otto medaglie per il Trentino ai tricolori di Skicross. Straordinario bottino per la squadra del Comitato Trentino Fisi ai campionati italiani di Skicross, andati in scena a Passo San Pellegrino, all’interno della due giorni di fare Fis, organizzate dallo Sci club Marmirolo. Complessivamente nelle categorie assolute e junior sono giunte ben 8 medaglie delle quali 3 del metallo più prezioso, a testimonianza della bontà del progetto di dare vita ad un team per questa specialità iniziato 6 anni.

Oltre al titolo assoluto centrato dal noneso di Predaia Simone Deromedis, che si è aggiudicato pure la gara Fis dominando la big final, i podi juniores parlano decisamente trentino. Addirittura quello femminile è interamente composto dalle ragazze gialloblù. La fassana Rebecca Paoli (addirittura argento assoluto) ha vinto l’oro junior, precedendo la solandra di Dimaro Giorgia Graifemberg e la fassana di San Giovannni di Fassa Nathalie Bernard (podio junior femminile foto © Fisi Trentino).

Nella junior maschile altro successo targato Val di Sole grazie a Simone Cavallar, che ha preceduto nella graduatoria il fasanna Jannes Debertol.

Come anticipato tanto trentino anche nella sfida assoluta femminile dove alle spalle dell’olimpionica livignasca Jole Galli, troviamo appunto Rebecca Paoli e Giorgia Graifemberg. Le tre azzurre si sono poi piazzate nella top ten della gara Fis domenicale: 1° Galli, 5° Paoli, 7° Graifemberg.

Ora per il funambolico tracciato di Passo San Pellegrino è attesa la sfida del prossimi fine settimana (sabato e domenica) con due tappe di Coppa Europa.