Serie C, Girone A: Trento battuto a Pordenone nel finale

giovedì, 20 ottobre 2022

Pordenone – Per 70 minuti il Trento tiene testa al Pordenone, crea un paio d’occasioni nitide, ma alla fine deve arrendersi ai neroverdi, che s’impongono grazie alla doppietta di Deli nel match valevole per il nono turno d’andata del campionato di serie C. I gialloblu centrano subito un palo con Ballarini e, nella ripresa, sul punteggio di 0 a 0, sfiorano il vantaggio con la conclusione di Brighenti. Domenica si torna subito in campo e, dopo due trasferte consecutive, i gialloblu saranno di scena al “Briamasco” contro il Piacenza. Kick off alle ore 14.30. Foto @AC Trento.

Il tabellino

PORDENONE – TRENTO 2-0 (0-0)

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Ajeti, Bassoli, Benedetti; Torrasi (13’st Deli), Burrai (24’st Giorico), Pinato (33’st Biondi); Zammarini; Magnaghi (33’st Dubickas), Piscopo (13’st Candellone). A disposizione: Martinez, Turchetto, Maset, La Rosa, Biscontin, Ingrosso, Baldassar. Allenatore: Domenico Di Carlo.

TRENTO (3-5-1-1): Marchegiani; Ferri, Trainotti, Garcia Tena; Galazzini, Ballarini (30’st Ianesi), Cittadino (15’st Mihai), Damian, Fabbri; Belcastro (15’st Saporetti); Bocalon (15’st Brighenti). A disposizione: Tommasi, Ruffo Luci, Matteucci, Dalla Francesca, Scirè. Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Panettella di Bari (Assistenti: Torresan di Bassano del Grappa e Toce di Firenze. IV Ufficiale: Bellò di Castelfranco Veneto).

RETI: 26’st e 47’st Deli (P).

NOTE: serata calda. Campo in perfette condizioni. Spettatori 600 circa. Ammoniti Giorico (P), Ajeti (P) , Ferri (T), Ballarini (T), Mihai (T) per gioco falloso. Calci d’angolo 8 a 3 per il Pordenone. Recupero 0’ + 4’.