Serie C, Girone A: pareggi per FeralpiSalò e Trento. Risultati 19a giornata e classifica

sabato, 17 dicembre 2022

Novara – Tanti pareggi nel pomeriggio del Girone A di Serie C. Nei match validi per la 19a giornata, finisce a reti bianche la sfida al vertice di Sesto San Giovanni tra Pro Sesto e FeralpiSalò. Non ne approfittano Vicenza, Lecco e Pordenone, fermati sull’1-1 rispettivamente da Piacenza, Pro Vercelli e AlbinoLeffe. Stesso punteggio per il Trento a Novara, superato al terz’ultimo posto della classifica dalla Triestina. Di seguito risultati e classifica. Foto @Carmelo Ossanna.

Novara-Trento 1-1

Un punto meritato, strappato con le unghie e con i denti dopo una vera e propria “battaglia” sportiva contro un’avversaria d’alta classifica. Al “Silvio Piola” il Trento impatta 1 a 1 con il Novara, al termine di un match equilibrato e interpretato con il giusto spirito dalla compagine di gialloblu. Succede tutto nel finale: al 79’ i padroni di casa passano in vantaggio con il colpo di testa di Marginean, ma al 93’ Pasquato firma il pareggio con un gran destro dal limite dell’area.

Venerdì si torna già in campo per l’ultimo match ufficiale del 2022: al “Briamasco” sarà sfida alla Juventus Next Gen nella sfida valevole per la prima giornata del girone di ritorno.

Tabellino

NOVARA – TRENTO 1-1 (0-0)

NOVARA (4-3-3): Pissardo; Calcagni, Carillo, Khailoti, Urso (23’st Gonçalves); Masini, Ranieri (23’st Gonzalez), Rocca (33’st Peli); Galuppini (38’st Ciancio), Bortolussi, Tavernelli (33’st Marginean). A disposizione: Menegaldo, Koco, Bertoncini, Di Munno, Bonaccorsi, Diop, Benalouane, Amoabeng. Allenatore: Franco Semioli.

TRENTO (4-4-2): Marchegiani; Galazzini, Vitturini, Ferri, Semprini (35’st Pasquato); Ballarini, Damian, Mihai (35’st Ianesi), Fabbri; Brighenti, Bocalon (9’st Saporetti). A disposizione: Cazzaro, Tommasi, Trainotti, Bertaso, Matteucci, Simonti, Piazza. Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Mirabella di Napoli (Picciché di Trapani e Nicosia di Saronno. IV Ufficiale: Mazzer di Conegliano).

RETI: 34’st Marginean (N), 48’st Pasquato (T).

NOTE: campo in perfette condizioni. Giornata fredda. Spettatori 2.392. Ammoniti il tecnico del Novara Semioli per proteste, Mihai (T), Semprini (T) per gioco falloso, Ferri (T), Marginean (N) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 6 a 2 per il Trento. Recupero 1’ + 5’.

Risultati 19a giornata Serie C Girone A

AlbinoLeffe-Pordenone 1-1

Juventus NextGen-Virtus Verona 0-3

Vicenza-Piacenza 1-1

Novara-Trento 1-1

Padova-Mantova 1-1

Pro Patria-Sangiuliano City 2-1

Pro Sesto-FeralpiSalò 0-0

Pro Vercelli-Lecco 1-1

Renate-Arzignano Valchiampo 3-0

Triestina-Pergolettese 1-0

Classifica Serie C Girone A

FeralpiSalò, Pro Sesto 35 punti; Vicenza, Lecco 34; Pordenone 33; Pro Patria 31; Renate 30; Novara 28; Pro Vercelli 27; Juventus NextGen 26; Arzignano Valchiampo 25; AlbinoLeffe, Padova 24; Sangiuliano City 23; Virtus Verona, Pergolettese 22; Mantova 21; Triestina 15; Trento 14; Piacenza 13.