Serie C, Girone A: il Trento passa anche a Renate, pari FeralpiSalò. Risultati 26a giornata e classifica

domenica, 5 febbraio 2023

Trento – Il Trento prosegue la striscia di risultati utili consecutivi vincendo anche sul campo del Renate. Nel match valido per la 26a giornata del Girone A di Serie C, decisivi Garofalo e Sipos per lo 0-2 finale. Pari della FeralpiSalò sul campo della Pro Vercelli, perde il Lecco, in vetta c’è la Pro Sesto che espugna Trieste. Di seguito risultati e classifica aggiornata.

Risultati 26a giornata Serie C Girone A

Arzignano Valchiampo-Pordenone 3-1

Juventus NextGen-Piacenza 2-0

Mantova-Virtus Verona 2-3

Novara-AlbinoLeffe 1-2

Padova-Pergolettese 0-3

Pro Patria-Vicenza 2-0

Pro Vercelli-FeralpiSalò 0-0

Renate-Trento 0-2

Sangiuliano City-Lecco 1-0

Triestina-Pro Sesto 0-2

Classifica Serie C Girone A: Pro Sesto 46 punti; Pordenone 45; FeralpiSalò 44; Pro Patria, Lecco 42; Vicenza 41; Renate 39; Arzignano Valchiampo 38; Juventus NextGen, Novara 37; AlbinoLeffe, Padova, Pro Vercelli 34; Trento 33; Virtus Verona 31; Sangiuliano City, Mantova 30; Pergolettese 29; Piacenza 23; Triestina 19.

RENATE-TRENTO 0-2

Qualità, organizzazione, sostanza e “garra”. Il Trento espugna il “Città di Meda” grazie alle reti nella ripresa di Garofalo e Sipos, che permettono ai gialloblu di piegare il Renate e conquistare la sesta vittoria nelle ultime otto gare di allungare la striscia di risultati utili consecutivi: nelle ultime otto partite la compagine guidata da Bruno Tedino ha conquistato la bellezza di 20 punti per effetti dei successi ottenuti contro Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova, Triestina e Renate e dei pari contro Novara e Arzignano Valchiampo.

Il Trento sale a quota 33 in classifica, raggiunge la quattordicesima posizione a più tre sulla zona playout e a meno uno dalla zona playoff.

Sabato prossimo si torna al “Briamasco” per la prima di due sfide casalinghe consecutive: l’avversario dei gialloblu (kick off alle ore 14.30) sarà la Pro Patria.

Tabellino

RENATE – TRENTO 0-2 (0-0)

RENATE (4-3-3): Drago; Anghileri, Silva, Ermacora, Colombini; Simonetti (22’st Baldassin), Esposito, Squizzato; Saporetti (40’st Ghezzi), Nepi (22’st Sorrentino), Anastasia. A disposizione: Furlanetto, Ciarmoli, Manzolini, Nelli, Marano. Allenatore: Andrea Dossena.

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Galazzini, Barison, Garcia Tena, Fabbri; Ballarini, Sangalli (15’st Suciu), Damian (38’st Di Cosmo); Garofalo (15’st Pasquato); Petrovic (1’st Sipos), Attys (28’st Terrani). A disposizione: Desplanches, Trainotti, Simonti, Semprini, Vitturini, Carletti. Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Mucera di Palermo (Assistenti: Porcheddu di Oristano e Marchese di Napoli. IV Ufficiale: Pazzarelli di Macerata).

RETI: 8’st Garofalo (T), 45’st Sipos (T)

NOTE: spettatori 250 circa. Giornata soleggiata ma fredda. Campo in non perfette condizioni. Ammoniti Colombini (R), Attys (T) per gioco falloso, Marchegiani (T), Desplaches (T) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo 8 a 3 per il Renate. Recupero 0’ + 7’.