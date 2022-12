Serie B, 17a giornata: pari Sudtirol contro la Ternana. Risultati e classifica

domenica, 11 dicembre 2022

Bolzano – Un punto: questo il bottino del Sudtirol nella 17a giornata di Serie B. Al Druso gli altoatesini pareggiano a reti bianche contro la Ternana: dopo aver interrotto la striscia di 12 risultati utili consecutivi giovedì a Marassi contro il Genoa allenato da Alberto Gilardino, ora lo 0-0 odierno che non migliora la classifica dei biancorossi in una giornata in cui la Reggina torna al successo a Como dopo il tonfo contro il Frosinone, il Genoa frena, il Palermo continua a stentare e il Cagliari cerca di rilanciarsi con un 3-2 al Perugia. Di seguito risultati e classifica aggiornata.

Risultati 17a giornata Serie B

Cagliari-Perugia 3-2

Ascoli-Genoa 0-0

Benevento-Cittadella 1-0

Como-Reggina 0-1

Spal-Palermo 1-1

Sudtirol-Ternana 0-0

Venezia-Cosenza 2-0

Bari-Modena ore 18

Frosinone-Pisa ore 20.30

Brescia-Parma domani ore 20.30

Classifica Serie B – Frosinone 35 punti; Reggina 32; Genoa 27; Bari, Ternana 26; Brescia 24; Parma, Sudtirol 23; Pisa, Ascoli, Cagliari 22; Modena, Benevento 21; Palermo 20; Venezia, Cittadella 19; Spal, Cosenza 17; Como 16; Perugia 13.