Sci, svelata la 36esima edizione circuito Master Old Stars

domenica, 13 novembre 2022

Ponte di Legno (Brescia) – Svelata la 36esima edizione del Circuito di sci Master Old Stars con molte novità e maggiori momenti di socializzazione: più gare, allenamenti e merende ludiche. Sono 19 le gare in programma all’insegna di “Enjoy Your Passion”.

Oltre settanta gli invitati alla presentazione del calendario dell’edizione 2023, la numero 36 dal suo esordio, del Circuito di sci Master Old Stars. Una partecipazione record che evidenzia l’ottimo stato di salute di questo campionato infrasettimanale, manifestazione aperta a tutti gli sciatori over 50 e diventata negli anni un esempio di longevità e incubatoio di innovazione applicata allo sport; non esiste edizione il cui regolamento non si sia modificato rispetto all’edizione precedente, frutto dell’ esperienza acquisita ma anche della visione che mette in primo piano la gratificazione del concorrente non vincolata alla sola prestazione sportiva.

Si comincia come sempre a gennaio, gare al mercoledì: 17 le gare in calendario (11 giganti, 3 Super e 3 Gigantoni, con 3 combinate) e valgono per la classifica 15 punteggi; poi un prologo l’11 gennaio a Lizzola (Bergamo) con 3 prove crono di gigante e la chiusura il 22 marzo all’Aprica (Sondrio) con il Super valido quale gara sociale assoluta maschile e femminile. Ai 19 appuntamenti possono partecipare anche gli junior, dai 20 ai 49 anni che avranno una loro classifica. In pista sempre il mercoledì ma con un martedì a Chiesa Valmalenco (Sondrio) e un giovedì a Temù (Sondrio), quasi sempre due gare nella stessa giornata. In via di definizione, in settimana, almeno una dozzina di allenamenti collegiali con crono e video.

Si conferma la trasmissione dei tempi in tempo reale sui dispositivi dei concorrenti, ai quali arriva anche la classifica pochi minuti dopo il termine della gara, il servizio ristoro nel parterre, pranzo convenzionato nei vari rifugi, cosi come un premio a tutti i partecipanti e così si arriva già a 1500 omaggi. I premi delle singole gare e gli assoluti individuali e per Società, saranno consegnati alla manifestazione di chiusura del 16 aprile con il montepremi che avrà raggiunto i 2500 omaggi.

Da questa stagione la tessera Fisi è gratuita per chi partecipa ad almeno due gare di calendario, per ribadire la sinergia tra i Master Old Stars e la Federazione. Nella scorsa stagione hanno aderito al “mercoledì da leoni” atleti di 42 diverse Società, figurano 7 campioni italiani di categoria e 5 sono nelle squadre nazionali. Discreto bottino che invoglia sempre più Aziende ad affiancare la loro immagine al circo bianco infrasettimanale.

Esordisce il nuovo logo Old Stars con più spazio al tricolore e risalto alla definizione Master; poi il nuovo pay off “Enjoy yout passion” inno e bandiera della mentalità del mercoledì; agonismo, adrenalina, muscoli, velocità, tecnica, paura, fatica fino al traguardo, poi solo sorrisi, e felicità di esserci per il resto della giornata. In questo scenario esordio anche per le “merende ludiche” in quota, con un calendario in parte già scritto: brindisi e aperitivo di apertura e chiusura, sagra del bitto e del miele, festa delle torte, festa della patata, sagra del pesce, festa dello strolghino, degustazione di grappe, sagra del bagoss, festa della donna, sagra del taleggio bergamasco….poi vino e prosecco e sempre l’allegra fisarmonica di Alfredo Buzzetti. Anche questo fa parte della “mentalità agonistica” dei Master Old Stars e di chi, da dietro le quinte dirige da sempre, con impegno e passione, l’orchestra degli over 50 sugli sci.