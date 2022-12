Sci: rinnovato l’accordo, US Ski Team e Ryan Cochran-Siegle ancora protagonisti sull’Alpe Cimbra

martedì, 20 dicembre 2022

Alpe Cimbra – Il Trentino e l’Alpe Cimbra rinnovano l’accordo coi campioni a stelle e strisce. Nel periodo invernale, nel cuore della stagione agonistica, la Skiarea Alpe Cimbra – Folgaria ospita sulla pista Salizzona e la pista Agonistica gli atleti della Nazionale di sci alpino americana.

È cominciata la stagione invernale in Trentino con la presenza dei grandi campioni. Grazie al rinnovo per i prossimi quattro anni dell’accordo tra la nazionale di sci maschile USA, Trentino Marketing e l’Azienda per il turismo Alpe Cimbra Folgaria Lavarone Luserna Vigolana S., gli atleti della Nazionale americana di sci alpino potranno effettuare sulle piste di Folgaria, nel corso della stagione di Coppa del Mondo, diversi momenti di preparazione.

Fra i grandi protagonisti della Nazionale americana è stato anche confermato un altro importante rinnovo: dopo la fortunata esperienza del 2022, Ryan Cochran-Siegle, argento in supergigante ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, sarà ancora Ambassador dell’Alpe Cimbra/Trentino.

L’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo, Roberto Failoni ha commentato così questi importanti rinnovi: “L’accordo raggiunto con lo US Ski Team è importante perché coprirà le prossime quattro stagioni agonistiche e per il Trentino è una grande occasione di visibilità internazionale e promozione. In queste settimane in Trentino, anche altri importanti team nazionali stanno preparando i prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo e questo è un riconoscimento importante della qualità della nostra offerta in termini di tracciati e infrastrutture e della grande professionalità degli addetti e degli operatori.”

“Siamo onorati – sottolinea Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing – che queste partnership possano rinnovarsi negli anni sui nostri territori. Ci testimoniano come l’organizzazione, la qualità delle piste a disposizione di questi grandi campioni e la “calda” ospitalità trentina, siano elementi di grande valore. Il rinnovo degli accordi siglati con le Nazionali di sci alpino norvegese e americana rappresentano per il Trentino un’occasione molto importante di visibilità e promozione internazionale e ci accompagneranno fino al 2025-2026, anno emblematico per il Trentino quando sarà protagonista nei Giochi invernali di Milano Cortina 2026 con le venue olimpiche della Val di Fiemme e di Baselga di Pinè. Inizia dunque al meglio una grande stagione sulle nevi del Trentino con tanti appuntamenti dal respiro internazionale.”

“Siamo entusiasti e orgogliosi di ospitare sull’Alpe Cimbra anche per i prossimi quattro anni la nazionale americana maschile Us Ski Team, – commenta il presidente di ApT Alpe Cimbra Gianluca Gatti – in quanto importante conferma della tecnicità delle piste della skiarea e del fatto che trovino nella località le giuste condizioni per prepararsi fisicamente e mentalmente ai grandi appuntamenti di Coppa del Mondo. La presenza della nazionale fa parte di una strategia più ampia della nostra località condivisa con Trentino Marketing che vede nello sport un volano importante per la notorietà della nostra destinazione, la quale proprio nel mese di dicembre ha presentato la candidatura a Comunità Europea dello Sport 2025. Altresì avere Ryan Cochran Siegle come testimonial dell’Alpe Cimbra e del Trentino ci rende ancor più felici. Lavoreremo insieme a Trentino Marketing per valorizzare al massimo la presenza di questi grandi campioni come volano per l’incoming non solo in Europa ma soprattutto da oltre oceano.”