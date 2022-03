Sci, il bresciano Federico Romele alle Olimpiadi Giovanili

venerdì, 11 marzo 2022

Pisogne – Federico Romele alle Olimpiadi Giovanili. Il 18enne di Pisogne (Brescia) della nazionale Osservati rappresenterà l’Italia agli Eyof, le Olimpiadi Giovanili, che si terranno a Vuokatti in Finlandia dal 20 marzo. Soddisfazione da parte del team Dsf:Sport.

“E’ un onore ed una soddisfazione partecipare alle Olimpiadi giovanili, uno degli appuntamenti più prestigiosi ai quali un atleta può partecipare”, queste le parole del neo diciottenne pisognese dello Ski team Val Palot che è stato selezionato dai tecnici azzurri per questo appuntamento importantissimo che si svolgerà in Finlandia a Vuokatti dal 20 al 26 marzo.

Una bella soddisfazione per il bresciano che in questa stagione ha anche altri obiettivi importanti nel cassetto, come il titolo nazionale Aspiranti e Giovani.

E chi lo sa che nello Slalom del 22 marzo, la sua specialità maestra, si possa portare a casa una medaglia a cinque cerchi. Brescia ed i bresciani, orfani di rappresentanti alle Olimpiadi di Bejing, possono gioire con Federico Romele.