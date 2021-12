Sci, Coppa del Mondo: terzo successo di Sofia Goggia

domenica, 5 dicembre 2021

Lake Louise – Triplete di Sofia Goggia nel fine settimana di Coppa del mondo a Lake Louise che permette all’Italia di toccare quota 104 successi nella storia dello sci alpino femminile. La bergamasca delle Fiamme Gialle aggiorna il suo curriculum a 14 trionfi. Con il successo ottenuto nel supergigante di Lake Louise, Sofia Goggia tocca 35 podi complessivi in Coppa del mondo e raggiunge nella classifica all time Piero Gros in settima posizione.

La graduatoria è guidata ovviamente da Alberto Tomba con 88, seguito da Gustavo Thoeni con 69 e Isolde Kostner con 51. Quarte a pari merito Deborah Compagnoni e Federica Brignone.