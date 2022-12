mercoledì, 28 dicembre 2022

Bormio – Terminerà domani mattina, con la disputa del SuperG, la due giorni di Coppa del Mondo di Bormio. Su una Stelvio bellissima, gli uomini jet affronteranno un’altra entusiasmante sfida. Il via alle 11.30, pettorale numero 1 per Dominik Paris, numero 5 Mattia Casse e numero 26 per Christof Innerhofer.

QUI l’ordine di partenza del superG

Il programma

Giovedì 29 dicembre

11.30: SuperG e cerimonia di premiazione – Ski stadium