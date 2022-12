Sci, bresciani protagonisti al quarto Slalom NJR di Livigno: i risultati

sabato, 3 dicembre 2022

Livigno – Nel quarto slalom NJR di Livigno (gara “Gold” AC) nella gara maschile è arrivato ancora il podio con il 3° posto assoluto di Jacopo Ferretti (Skiing) con il tempo di 1.30.81, gara vinta dall’atleta dell’Esercito Andrea Bertoldini che ha chiuso le due manche in 1.28.85 (foto @FISI Brescia). Quarto assoluto, ma primo nella categoria Aspiranti (anni 2005-2006) è ancora Jacopo Claudani del Val Palot.

Appena fuori dai podi troviamo Giovanni Ongaro e Franco Diego entrambi della Val Palot rispettivamente in 6a e 7a posizione. In 11a piazza si evidenzia Luca Ruffinoni (Skiing), 14a per Mattia Cremaschi (Brixia), 24a posizione per Nicolò Provini (Skiing) ed in 28a Leonardo Federico Gamba (Val Palot).

In campo femminile la gara è stata vinta ancora da Sofia Parravicini (Lecco) con il tempo di 1.30.83. Brescia trova il podio nelle Aspiranti con Beatrice Magri (Skiing) terza e sesta assoluta con il tempo di 1.32.28.

Settimo tempo assoluto per Giulia Romele (Val Palot), 11° per Angelica Bettoni Mameli (Orobie) e 27° per Arianna Fumi (Skiing).