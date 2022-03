Sci alpino: risultati Campionati Regionali Children, a Ponte di Legno nello slalom Ragazzi secondo oro per Pedrolini

mercoledì, 9 marzo 2022

Ponte di Legno – Continuano le gare dei Regionali Children a Ponte di Legno. In programma oggi lo slalom Ragazzi, mentre gli Allievi erano impegnati nelle prove del SuperG.

Sulla pista Casola Nera è andato in scena uno slalom speciale, valido anche come qualificazione al Pinocchio sugli Sci, che ha confermato i valori in campo ieri nella prova di superG.

Infatti tra le ragazze è salita ancora sul gradino più alto del podio Carlotta Pedrolini (Agonistica Bernina) che con il tempo di 1’22”51 ha preceduto di soli 3 centesimi Alessandra Polotti (SC Bormio), ieri quarta. Si conferma sul terzo gradino del podio Veronica Triboldi (Brixia Sci) in 1’23”10.

Tra i maschi vittoria tra i rapid gates per Tommaso Vistali (Brixia Sci) in 1’15”50, ieri argento in superg. Secondo posto per Andrea Romano (GB Ski Club) 1’15”80. Terzo tempo (1’16”33) al termine delle due manche per Riccardo Pollini Depetris (Ossola Ski Team). Ai piedi del podio è giunto il vincitore di ieri Simone Migliorati (SC Radici) staccato di 20 centesimi dal terzo posto.