Sci alpino, Coppa del Mondo: l’ordine di partenza della discesa, Faville in piazza prima a Bormio

martedì, 27 dicembre 2022

Bormio – A Bormio è arrivato il momento della verità. Terminati i due giorni dedicati alle prove cronometrate e messi a posto gli ultimi dettagli organizzativi, sulla Stelvio domani si disputa la discesa libera, una gara che ormai da parecchi anni è entrata tra le classiche della Coppa del Mondo di sci alpino. Foto @Pentaphoto.

Quella di Bormio è una delle gare più difficili del circuito (per molti atleti la più difficile) e una delle più attese anche dagli uomini jet. Vincere sulla Stelvio equivale ad una sorta di “laurea in velocità” perché basta sfogliare l’albo d’oro per rendersi conto che qui in Alta Valtellina hanno vinto solo i campioni. Non c’è spazio infatti per gli outsider su una pista che obbliga gli atleti ad un’attenzione totale da cima a fondo e che li porta al limite. Le prove cronometrate hanno detto di un Kilde in gran spolvero ma anche di un Mattia Casse, alle spalle del norvegese ieri in prova, in formissima. Tra gli altri un occhio di riguardo lo meritano sicuramente lo svizzero Odermatt, l’austriaco Mayer, il canadese Crawford e lo statunitense Cochran-Siegle. Ma quando si formulano i pronostici della discesa sulla Stelvio non si può estromettere dai favoriti Dominik Paris, il re incontrastato della Stelvio sulla quale ha vinto 7 volte, 6 in discesa e 1 in superG.

Nel tardo pomeriggio, dopo l’assenza forzata a causa dell’emergenza Covid 19, la centralissima piazza del Kuerc di Bormio è stata la sede della caratteristica cerimonia di consegna dei pettorali, sempre molto apprezzata dai bormini e dai tanti turisti presenti nella Magnifica Terra per trascorrere le festività natalizie. E anche oggi c’è stato il classico bagno di folla per gli atleti, osannati da migliaia di fan che hanno stipato la piazza a partire dalle 18.30. Gli atleti azzurri, capitanati da Paris e Innerhofer, hanno poi firmato gli autografi e si sono prestati per qualche selfie ricordo. A margine della serata il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria a Dominik Paris. Ora è un bormino doc. E Pietro Zazzi, nato e cresciuto a Bormio e domani al via nella discesa di casa, verrà nominato, sempre dal primo cittadino di Bormio, Ambassador della località turistica dell’Alta Valtellina.

Il via della discesa è previsto per le 11.30. L’evento verrà preceduto, alle 10.20, da una sfilata sulla pista Stelvio da parte dei ragazzi dello Sci Club Bormio per onorare i grandi vincitori del passato della discesa bormina. Una kermesse inserita nelle celebrazioni per i 100 anni di fondazione dello Sci Club Bormio. Alle 15, invece, i bambini degli sci club locali parteciperanno allo Speed Contest by Vitalini, una prova di velocità sulla parte finale della Stelvio.

Ecco l’ordine di partenza della DH

Il programma ufficiale

Mercoledì 28 dicembre

11.30: Discesa e cerimonia di premiazione – Ski Stadium

Giovedì 29 dicembre

11.30: SuperG e cerimonia di premiazione – Ski stadium